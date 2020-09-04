Avrupa'nın en büyük çevre projesinde ilk arıtma tesisi tamamlandı - Son Dakika

TRAKYA'da, Ergene Nehri başta olmak üzere akarsuları kirlilikten kurtarıp, bölgeye hayat verecek Ergene Havzası Koruma Eylem Planı, Marmara Derin Deniz Deşarjı Projesi kapsamında yapılacak 12 atık su arıtma tesisinden ilki olan Ergene-1 Ortak Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandı. Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yasemin Artar, "Arıtma tesisimiz 63 firmanın suyunu fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak arıtacaktır. Çalışmalarımızın artık son aşamasına geldik. Burada toplanarak arıtılacak olan sularımız derin deniz deşarj ile Marmara Denizi'ne dökülecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden biri olarak gösterdiği ve Trakya'da kirliliği ile gündeme gelen Ergene Nehri'nin su kalitesini iyileştirecek, rengini doğal haline dönüştürecek ve bölgenin çehresini değiştirecek Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nda atıkların Marmara Denizi'ne döküleceği, Marmara Derin Deniz Deşarjı Projesi kapsamında bölgede yapılacak 12 atık su arıtma tesisinden Ergene 1 tamamlandı. Proje kapsamında bugüne kadar toplam 395 kilometre uzunluğunda 28 dere ıslah edildi. 500 bin dekar tarım arazisi, sel ve taşkınlardan koruma altına alındı. Taşkın erken uyarı sistemi ile tedbir alınmasını sağlayacak 11 akım ve meteoroloji gözlem istasyonu kuruldu. 12 atık su arıtma ve 3 atık su kolektör hattının yapımı sürüyor. Derin Deniz Deşarj Projesi'nde 66 kilometre kara boru hattı ve 4,5 kilometre ise derin deşarj iletim hattı bulunuyor. Türkiye'nin ilk yerli tünel açma makinesinin kullanıldığı 20 kilometrelik tünel kısmı da yüzde 93 oranında tamamlandı.