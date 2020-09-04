Avrupa'nın en büyük çevre projesinde ilk arıtma tesisi tamamlandı - Son Dakika

Avrupa'nın en büyük çevre projesinde ilk arıtma tesisi tamamlandı

TRAKYA'da, Ergene Nehri başta olmak üzere akarsuları kirlilikten kurtarıp, bölgeye hayat verecek Ergene Havzası Koruma Eylem Planı, Marmara Derin Deniz Deşarjı Projesi kapsamında yapılacak 12 atık su arıtma tesisinden ilki olan Ergene-1 Ortak Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandı.

Avrupa'nın en büyük çevre projesinde ilk arıtma tesisi tamamlandı, System.String[]

TRAKYA'da, Ergene Nehri başta olmak üzere akarsuları kirlilikten kurtarıp, bölgeye hayat verecek Ergene Havzası Koruma Eylem Planı, Marmara Derin Deniz Deşarjı Projesi kapsamında yapılacak 12 atık su arıtma tesisinden ilki olan Ergene-1 Ortak Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandı. Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yasemin Artar, "Arıtma tesisimiz 63 firmanın suyunu fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak arıtacaktır. Çalışmalarımızın artık son aşamasına geldik. Burada toplanarak arıtılacak olan sularımız derin deniz deşarj ile Marmara Denizi'ne dökülecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden biri olarak gösterdiği ve Trakya'da kirliliği ile gündeme gelen Ergene Nehri'nin su kalitesini iyileştirecek, rengini doğal haline dönüştürecek ve bölgenin çehresini değiştirecek Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nda atıkların Marmara Denizi'ne döküleceği, Marmara Derin Deniz Deşarjı Projesi kapsamında bölgede yapılacak 12 atık su arıtma tesisinden Ergene 1 tamamlandı. Proje kapsamında bugüne kadar toplam 395 kilometre uzunluğunda 28 dere ıslah edildi. 500 bin dekar tarım arazisi, sel ve taşkınlardan koruma altına alındı. Taşkın erken uyarı sistemi ile tedbir alınmasını sağlayacak 11 akım ve meteoroloji gözlem istasyonu kuruldu. 12 atık su arıtma ve 3 atık su kolektör hattının yapımı sürüyor. Derin Deniz Deşarj Projesi'nde 66 kilometre kara boru hattı ve 4,5 kilometre ise derin deşarj iletim hattı bulunuyor. Türkiye'nin ilk yerli tünel açma makinesinin kullanıldığı 20 kilometrelik tünel kısmı da yüzde 93 oranında tamamlandı.

İleri biyolojik arıtma tesislerinde arıtılmış sular Marmara Ereğlisi'nin 4,5 kilometre açıklarında ve yaklaşık 46 metre denizin derinliklerine deşarj edilecek.İLKİ TAMAMLANDIProje kapsamında Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde 2014 yılında yapımına başlanan Ergene-1 Ortak Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandı. Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yasemin Artar, tesisin günde 60 bin metreküp atık suyu arıtacağını söyledi. Artar, 449 hektarlık bir alan üzerine yapılan tesiste 63 fabrikanın atık sularının fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak arıtılacağını belirterek, "Ergene-1, 449 hektarlık bir alana sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Ergene-1 OSB sınırları içerisinde yapılan arıtma tesisimiz 63 firmanın suyunu fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak arıtacaktır. Atıksu arıtma tesisimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteğiyle sanayicilerimiz tarafından yaptırılmaktadır. Kapasitemiz günlük 60 bin metreküptür. Çalışmalarımızın artık son aşamasına geldik. Burada toplanarak arıtılacak olan sularımız derin deniz deşarj ile Marmara Denizi'ne dökülecektir" dedi.OSB'lerin kurulmasındaki amacın çevre kirliliğinin önlenmesi ve gelecek nesillere temiz bir doğanın bırakılması olduğunu ifade eden Artar, "Ülkemizde bu tür faydalı tesislerin yapımında büyük emeği olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, valimiz, kaymakamımız, Ergene-1 OSB yönetim kurulu ve sanayicilerimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Yapımı tamamlanan Ergene-1 Ortak Atıksu Arıtma Tesisi'nin bulunduğu OSB'de, iplik örme, gaz beton imalatı, tül ve perde imalatı, kumaş boyama, alüminyum kompozit, konfeksiyon, taşımacılık, tekstil makine imalatı, elektrikli ev aletleri, tekstil boya kimyasalları üretimi, duvar kağıdı imalatı, hazır beton imalatı, döşemelik kumaş imalatı, cam ürünleri imalatı, ilaç serum imalatı, temizlik bez imalatı, muşamba imalatı, kumaş boyama gibi sektörlerde faaliyet gösteren fabrikalar bulunuyor.

Marmara, Avrupa, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 11:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avrupa'nın en büyük çevre projesinde ilk arıtma tesisi tamamlandı - Son Dakika


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