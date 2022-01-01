Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı geçen yıl 6,5 milyon ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

"Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" olan Ormanya, geçen yıl ağırladığı 6,5 milyon kişiyle yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı oldu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 2 bin dönümlük alana kurulu Ormanya, 50 türde 571 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Orman kütüphanesi, hobbit evleri, kamp alanları ve yürüyüş parkurları gibi farklı etkinlik alanları bulunan Ormanya'yı, geçen yıl 6,5 milyon kişi ziyaret etti.

"Hayvanlara verilen değeri gösteren çalışmalara ev sahipliği yapıyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, AA muhabirine, Ormanya'da salgına rağmen güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Hayvanlara verilen değeri gösteren, güzel ve beğenilen çalışmalara ev sahipliği yapan Ormanya'yı ziyaret edenlerin sayısının her yıl artığını, geçen yıl 6,5 milyon misafir ağırladıklarını belirten Alioğlu, salgının da etkisiyle vatandaşların doğaya daha fazla ilgi gösterdiğini kaydetti.

Alioğlu, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildikten sonra doğal yaşamına dönemeyen leyleklere, yeni hizmete açılan "Düşkün Leylekler Evi"nde baktıklarını anlatarak, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bursa'ya inşa edilen leylek hastanesi Gurabahane-i Laklakan'dan esinlenerek yapılan özel barınağın, 900 metrekare açık ve 80 metrekare kapalı alandan oluştuğunu anlattı.

Ormanya'ya her yıl farklı bölümlerin eklendiğini aktaran Alioğlu, "Dünyada ve Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir açık hava kütüphanesi inşa ettik. 3 bine yakın kitabın, 3 ayrı okuma salonunun ve 21 kitaplığın bulunduğu bir kütüphane açtık. Buranın esprisi hem açık hava kütüphanesi olması hem de tarihi çınarların tekrardan değerlendirilerek kullanıldığı bir kütüphane olmasıydı. Ziyaretçilerimizin de inanılmaz bir beğenisini kazandı çünkü kuş sesleri altında kitap okuyabildikleri, güzel vakit geçirdikleri bir alan inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Alioğlu, Ormanya'nın çocuk hayvanat bahçesi, kamp alanı, yaban hayvan yaşam alanı ve mesire alanıyla çok yönlü bir yapıya sahip olduğuna işaret ederek, "Ormanya'da insanlara doğanın en güzel halini sunduğumuz için çok fazla ziyaretçi ağırlıyoruz." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışmayla hayvanların popülasyonunun bilimsel yöntemlerle artırmaya çalıştıklarını dile getiren Alioğlu, bu sene hayvanların üreme çalışmalarında büyük bir potansiyel yakaladıklarını anlattı.

"Böyle kompleks bir yapı dünyanın hiçbir yerinde yok"

Ormanya'da 24 karavanın ve 50 çadırın olduğu butik bir kamp alanının bulunduğunu aktaran Alioğlu, her hizmetin ücretsiz sunulduğu bu alanda geçen yıl çoğunluğu yabancı olmak üzere 8 bin 300 doğaseveri misafir ettiklerini belirtti.

Alioğlu, Ormanya'nın hem yüz ölçümü anlamında hem korunan alan anlamında Avrupa'nın en büyük, dünyanın üçüncü korunan alanı unvanını devam ettirdiğini belirterek, "Burada bizim için önemli olan, aslında büyüklüğünden ziyade, yaptığımız çalışmalardır. Bu yıl içerisinde en iyi ekolojik destinasyon ödülü alma şansımız oldu. Hem günü birlik ziyaretçilerin ağırlandığı hem konaklama hizmetinin sunulduğu hem de hayvanat bahçesi gibi birçok büyük operasyonun yürütüldüğü böyle kompleks bir yapı dünyanın hiçbir yerinde yok. 70'e yakın bir personelimiz var. Herkesin alanı ve çalışma sistemi birbirinden farklı. 127 bin kişinin geldiği bir pazar günü biliyoruz. Ormanya'yı şu ana kadar 53 ülke vatandaşı ziyaret etti." ifadelerini kullandı.

Ormanya Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bölgedeki yaban hayvanların tedavi ve bakımlarını gerçekleştirmeye devam ettiğini dile getirerek, geçen yıl tedavi edilen 350'ye yakın hayvanın daha sonra doğaya salındığını sözlerine ekledi.