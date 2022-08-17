Avrupa'nın en büyük e-ticaret konferansı İstanbul'da başlıyor! - Son Dakika
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Avrupa'nın en büyük e-ticaret konferansı İstanbul'da başlıyor!

17.08.2022 19:56
Avrupa'nın en büyük e-ticaret konferansı İstanbul'da başlıyor!

Avrupa'nın en büyük e-ticaret konferansı World Ecommerce Forum, 28-29 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşecek.

Teknoloji, tüm hayatımızda olduğu gibi iş dünyasında da oldukça önemli bir yer ediniyor. Özellikle lojistik ve ticaret gibi konuların evrimleşerek, e-ticaret gibi her geçen gün daha da büyüyen sektörlerin oluşmasına neden oluyor. Söz konusu alandaki en büyük etkinliklerden biri olan Avrupa'nın en büyük e-ticaret konferansı World Ecommerce Forum ise yakın zamanda İstanbul'da başlıyor!

World Ecommerce Forum, 28-29 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşecek

Alanında uzman birçok farklı kişinin de katılım sağlayacağı Avrupa'nın en büyük e-ticaret konferansı World Ecommerce Forum, 28-29 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşecek. Etkinlik, iş birlikleri, sponsorluk ve yatırım fırsatları gibi konulara odaklanacak.

Türkiye'de e-ticaret sektörünün 2022'de yüzde 40'lık bir büyüme ile 560 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu etkinlik sayesinde Türkiye'den başka ülkelere ya da başka ülkelerden Türkiye'ye işinizi uluslararası arenaya taşıma şansınız olacak.

Siz de bu kaçırılmayacak fırsat hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız, buraya tıklayabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

İstanbul, Türkiye, Eylül, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Avrupa'nın en büyük e-ticaret konferansı İstanbul'da başlıyor! - Son Dakika

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