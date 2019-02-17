Avrupa'nın en büyük fitness şirketi Türkiye pazarına giriyor
1 saat önce
Metropol İstanbul'da 4 bin 414 metrekarelik alan kiralayan Alman McFIT, "John Reed Black Label" markasıyla nisan ayından sonra İstanbul'daki sporseverlere hizmet verecek.
Metropol İstanbul
'da 4 bin 414 metrekarelik alan kiralayan Alman McFIT, "John Reed
Black Label" markasıyla nisan ayından sonra İstanbul'daki sporseverlere hizmet verecek.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:05
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