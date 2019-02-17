Son Dakika Haberleri: Avrupa'nın En Büyük Fitness Şirketi Türkiye Pazarına Giriyor

Avrupa'nın En Büyük Fitness Şirketi Türkiye Pazarına Giriyor

1 saat önce

Almanya ve Avrupa'nın en yaygın fitness merkezlerine sahip olan McFIT GmbH, "John Reed Black Label" markasıyla Türkiye pazarına giriyor.

Avrupa'nın En Büyük Fitness Şirketi Türkiye Pazarına Giriyor, System.String[]
Almanya ve Avrupa'nın en yaygın fitness merkezlerine sahip olan McFIT GmbH, "John Reed Black Label" markasıyla Türkiye pazarına giriyor. AA muhabirinin Alman şirketin yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ataşehir'deki Metropol İstanbul'da 4 bin 414 metrekarelik alan kiralayan McFIT, "John Reed Black Label" markasıyla yeni premium konseptte hizmet verecek.

Şirket, nisan ayından sonra Türkiye pazarına girecek.

7 ülkede 290 fitness merkezi bulunuyor

Avrupa'da 7 ülkede 290 fitness merkezi ile en yaygın spor merkezlerinden birine sahip olan McFIT'in, 1 milyon 700 bin üyesi bulunuyor. Şirketin, John Reed Fitness Müzik Kulübü Almanya'da 18 merkezde hizmet verirken, Avusturya, İtalya, Macaristan ve Çekya'da da birer merkeze sahip.

Sauna ve SPA gibi farklı sağlıklı yaşam seçenekleri de sunan kulüp, bazı merkezlerde gastronomi hizmeti sunuyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:05 

John Reed, Türkiye, Avrupa, Güncel
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