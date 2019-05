Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısına, MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı

Uluslararası göçmen kaçakçılığını organize eden ve Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı olduğu ifade edilen Iraklı Ekber Ömer Tevfik ve 24 adamı, MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

Uluslararası göçmen kaçakçılığını organize eden ve Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı olduğu ifade edilen Iraklı Ekber Ömer Tevfik ve 24 adamı, MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Kaçakçılık örgütünün, Irak ve Suriye'de PKK-YPG ile koordineli hareket ettikleri, düzensiz göçmenleri Yunanistan üzerinden İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine götürdükleri tespit edildi.



Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uluslararası göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Her yıl yüzlerce insanın ölümüyle sonuçlanan yasa dışı geçişleri deniz ve karadan organize ettikleri belirtilen uluslararası faaliyet gösteren suç örgütlerinin liderlerine yönelik yapılan operasyonda, kaçakçılığı organize eden ve Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı olduğu ifade edilen Iraklı Ekber Ömer Tevfik ve adamlarını 1 yıl boyunca takibe alan polis, çarpıcı detaylara ulaştı.



Yöneticiliğini Iraklı ve Ukraynalı şüphelilerin oluşturduğu uluslararası göçmen kaçakçılığı örgütünün, Türkiye üzerinden Avrupa'nın birçok ülkesine düzensiz göçmenleri illegal olarak gönderdiğini, açık denizdeki ölümlerden de sorumlu olduklarını belirlendi. Soruşturmada örgütün liderliğini aslen Irak'lı Ekber Ömer Tevfik'in yaptığını ve uluslararası düzeyde göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini elinde bulundurduğunu ortaya çıkaran polis, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ukrayna, İngiltere ve İtalya'daki muhataplarıyla temasa geçerek örgütün yurt dışı faaliyetlerini deşifre etti.



Kaçakçılık örgütü, 1 yıl boyunca takibe alındı



İstanbul polisi, söz konusu örgüte yönelik teknik-takip ve izleme faaliyetleriyle şebekenin çalışmalarını adım adım izledi. Örgüt, özellikle Afganistan ve Kuzey Irak uyruklu göçmenlerin Türkiye'ye geçişini sağlayarak buradan da yüksek paralar karşılığında önce Yunanistan'a, ardından da İtalya ve diğer Avrupa ülkelerine kaçırdıkları tespit edildi. Bununla beraber, uluslararası faaliyet yürüten örgütün, zaman zaman Yunanistan'dan temin ettiği göçmenleri de farklı Avrupa ülkelerine kaçırdığı anlaşıldı. Kaçakçılık örgütünün, Ukrayna ve Yunanistan'daki göçmen kaçakçılığı baronları ile ortak çalıştıkları tespit edildi.



Operasyonda 7 tekne, 6 araç ve can yeleklerine el konuldu



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı ile MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, zanlıların yakalanması için ortak operasyona imza attı. İstanbul merkezli İzmir Muğla Balıkesir ve Çanakkale'de kara ve denizde yapılan operasyonlarda 24 şahıs gözaltına alındı. Örgüt lideri Ekber Ömer Tevfik ise İstanbul'da lüks bir rezidansta polis ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonda 6 araç, 7 tekne ve çok sayıda can yeleğine el konuldu. Söz konusu suç örgütünün, bir göçmenin illegal yollarla yurt dışına geçişi için ortalama 3 bin ile 5 bin Avro para aldıkları, bu faaliyetlerden yıllık ortalama 2 milyon avro haksız kazanç elde ettikleri değerlendirildi.



Kaçakçılık örgütü, terör örgütü PKK/YPG ile ortak çalışıyor



Kaçakçılık şebekesinin lider kadrosunun ağırlıklı olarak Iraklılardan oluşan örgütün üst yönetiminin sıkı bir hiyerarşik yapı içerisinde oldukları, referanslı olan göçmenleri seçerek kaçakçılık faaliyeti yaptıkları, taşeron olarak diğer göçmen kaçakçılarına da iş yaptırdıkları tespit edilmiş olmakla beraber; Irak ve Suriye'de PKK-YPG ile koordineli oldukları, yine yurt dışında da adı geçen örgüt militanları veya iltisaklı bağlantıları ile başta Yunanistan, İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine illegal olarak düzensiz göçmen gönderdikleri tespit edildi.



20 kaçakçı tutuklandı



25 Mayıs tarihinde İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen örgütün tamamı lider ve organizatör kadrosunda bulunan şüphelilere yönelik "1. Dalga" operasyona özel harekat polis de katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının da yer aldığı operasyonlarda, yurt dışına kaçmaya çalışan bir tekne seyir halindeyken yakalanırken, 6'sı yabancı uyruklu 25 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında kaçak göçmenlere dağıtıldığı sanılan çok sayıda kamp malzemesi, farklı marka modellerde onlarca cep telefonu, sim kart ve dijital materyal ile bu suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda euro ve dolara el konuldu.



Soruşturma kapsamında Muğla Marmaris'teki örgüte ait olduğu ifade edilen 8 tekneden 7'sine el konuldu. El konulan tekneler yediemine teslim edilirken, uluslararası sularda olduğu belirlenen ve yeri tespit edilemeyen 1 tekne ile ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen zanlılardan 2 şüpheli savcılıktan serbest kalırken, 3 kişi "adli kontrol" şartıyla salıverildi. Örgüt lideri Ekber Ömer Tevfik ve yöneticisi konumunda bulunan şüphelilerin de aralarında olduğu 20 kaçakçı tutuklandı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

Chelsea-Arsenal UEFA Avrupa Ligi Finali şifresiz kanalda

Annesini döven babasını öldürmüştü! Savcı "Ağır tahrik var" dedi

6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular