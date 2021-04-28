Avrupa'nın en büyük ikinci tasarım merkezine BUÜ desteği - Son Dakika

Avrupa'nın en büyük ikinci tasarım merkezine BUÜ desteği

28.04.2021 15:29
Avrupa'nın en büyük ikinci tasarım merkezine BUÜ desteği, System.String[]

Türkiye'deki ilk tasarım merkezini kurma yönünde girişimlere başlayan dev otomotiv firması akademik destek almak için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile işbirliğine gitti.

Türkiye'deki ilk tasarım merkezini kurma yönünde girişimlere başlayan dev otomotiv firması akademik destek almak için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile işbirliğine gitti. İmzalanan protokol ile yakın gelecekte Avrupa'daki en büyük ikinci tasarım merkezini Türkiye'de açmaya hazırlanan firma Üniversite ile ortak projeler hayata geçirmeyi hedefliyor.

BUÜ Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ile firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Kohichi Noguchi, Genel Müdür Ergün Yıldırım, Projeler Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Karpat, akademisyenler ve Teknoloji Transfer Ofisi ile firma yöneticileri hazır bulundu.

Geleceğe yönelik umutlarımız artıyor

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yönetim olarak son 2 yıldır Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi noktasında üstün bir gayretle çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. Bu amaçla ULUTEK Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi'ni yeniden yapılandırdıklarını ve önemli bir ivme yakaladıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Son 2 yıllık ataktan sonra, genç ekibimiz ve tecrübeli hocalarımızın birikimi ile çok daha iyi noktalara gelmeye başladık. Elbette geldiğimiz yeri yeterli görmüyoruz. Ancak aldığımız neticelere baktığımız zaman geleceğe yönelik umutlarımız daha da artıyor. Sadece bilimsel yayın kısmında değil, bu yayınlardan elde edeceğimiz çıktılara da özel bir önem veriyoruz. Çünkü bu çıktılarla önce firmalarımız ve üniversitelerimiz kazançlı çıkıyor. Ardından da insanımız ve ülkemiz kazançlı çıkıyor. En sonunda da insanlık kazançlı çıkmış oluyor. Önemli bir firma ile de bugün yeni bir işbirliğine başlamış bulunuyoruz. Bildiğimiz ve tanıdığımız bu firma ile birlikte önemli ve faydalı projelere imza atacağımıza gönülden inanıyoruz. Hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Kohichi Noguchi ise Japonya kökenli bir firma olduklarını ve her zaman için insanlığı önceliklerine aldıklarını vurguladı. Odak noktalarına insanlığın gelişmesi konusunu aldıklarının altını çizen Kohichi Noguchi; "Bugün imzaladığımız bu protokol yeni bir başlangıç olacak. İleride yapacağımız yatırımlarımız ve projelerimiz için Bursa Uludağ Üniversitesi ile birlikte çalışmak istiyoruz. Destek olan ve bizlere güvenen herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Avrupa'nın İkinci Mühendislik Merkezi Türkiye'de Kurulacak

Firma Genel Müdürü Ergün Yıldırım da dünyanın farklı ülkelerinde faaliyetine devam ettiklerini hatırlattı. Şirketin toplam 245 bin çalışanı bulunduğuna işaret eden Ergün Yıldırım; "Türkiye'de 1995 yılından beri faaliyetlerimize devam ediyoruz. Mühendislik Merkezimiz adına buradayız ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliğine başlamayı arzu ediyoruz. Türkiye'de 7 bin kişilik bir organizasyonuz. Çok sağlam bir birlikteliğimizin olacağını ve birlikte çok önemli projelere imza atacağımıza inanıyoruz. Mühendislik Merkezi'mizi Avrupa'da tescillendirdik ve Avrupa'nın ikinci en büyük mühendislik merkezi şimdi Türkiye'de kurulacak" açıklamasında bulundu. - BURSA

Avrupa'nın en büyük ikinci tasarım merkezine BUÜ desteği
Avrupa'nın en büyük ikinci tasarım merkezine BUÜ desteği
Avrupa'nın en büyük ikinci tasarım merkezine BUÜ desteği
Avrupa'nın en büyük ikinci tasarım merkezine BUÜ desteği

Uludağ Üniversitesi, Yıldırım, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'nın en büyük ikinci tasarım merkezine BUÜ desteği - Son Dakika Ekonomi


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