Avrupa'nın en büyük kapalı gıda çarşısı İGTOT'un tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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Avrupa'nın en büyük kapalı gıda çarşısı İGTOT'un tanıtımı yapıldı

09.03.2022 14:51
Avrupa'nın en büyük kapalı gıda çarşısı İGTOT'un tanıtımı yapıldı

Avru???????pa'nın en büyük kapalı gıda çarşısı olan İstanbul Gıda Toptancıları Sitesi'nde (İGTOT) doluluk oranı yüzde 40'a ulaşırken, şu ana kadar siteye taşınan firma sayısı 260, taşınan dükkan sayısı da 425 oldu.

Avru???????pa'nın en büyük kapalı gıda çarşısı olan İstanbul Gıda Toptancıları Sitesi'nde (İGTOT) doluluk oranı yüzde 40'a ulaşırken, şu ana kadar siteye taşınan firma sayısı 260, taşınan dükkan sayısı da 425 oldu.

İGTOT'un Başakşehir'deki yeni yerleşim yeri bünyesinde bulunan konferans salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İGTOT Başkanı Mustafa Karlı, İGTOT Yönetim Kurulu üyeleri ve iş insanları katıldı.

İGTOT Başkanı Karlı, toplantıda yaptığı konuşmada, 1985 yılında Eminönü Unkapanı'ndan 2 yıllığına geçici olarak taşındıkları Eyüpsultan Rami yerleşkesinde 21 ve 42 metrekarelik dükkanlarda, 36 yıl ilkel şartlar altında ticareti sürdürmek zorunda kaldıklarını söyledi.

2011 yılında İGTOT yönetimini devraldıklarını ve yeni yerleşim yeri için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Karlı, 2017 yılında inşaat ihalesinin yapıldığını ve ihaleyi Doğuş İnşaat Ticaret ve AŞ firmasının kazandığını aktardı.

İnşaatın yaklaşık 3,5 yıl gibi rekor sayılacak bir zamanda tamamlandığına işaret eden Karlı, 2021 yılının ağustos ayında ise yeni yerleşim yerlerine taşınmaya başladıklarını bildirdi.

"Taşınma süreci 2 ay içinde kazasız belasız tamamlandı"

Taşınma sürecinin 2 ay içinde kazasız belasız tamamlandığını belirten Karlı, şunları kaydetti:

"Yeni çarşımızın başlamasından bitimine kadar, bize destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sayın bakanlarımıza, Sayın belediye başkanlarımıza, özellikle inşaat aşamasında ve taşınma süresinde bizlerden yardımlarını esirgemeyen İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'ya ve tüm emeği geçenlere şahsım, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve bütün üyelerim adına çok teşekkür ederim.

Çarşımızın Avrupa'nın en büyük kapalı alanına sahip gıda çarşısı olarak, sektörümüze ciddi anlamda katma değerle birlikte bölge insanına istihdam sağlayacak olması bizi gururlandırıyor. Yönetim kurulu arkadaşlarımın kararlı tutumları ve değerli üyelerimizin desteğiyle böyle bir projeyi gerçekleştirmek bana nasip olduğu için Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim tüm esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar nasip etsin."

Verilen bilgiye göre, 321 dönüm kullanım alanına ve kapalı-açık ve tır parkı olarak toplam 2 bin 349 araçlık oto parka sahip İGTOT'un 5 bin 774 metrekare umumi deposu bulunuyor.

Şu ana kadar siteye taşınan firma sayısı 260 olurken, taşınan dükkan sayısı 425'e ulaştı. Sitede doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 40 oldu.

Ayrıca, çarşının resmi açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediği bir tarihte yapılacağı bildirildi.

Avrupa'nın en büyük kapalı gıda çarşısı İGTOT'un tanıtımı yapıldı

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Başakşehir, İstanbul, Unkapanı, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa'nın en büyük kapalı gıda çarşısı İGTOT'un tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'nın en büyük kapalı gıda çarşısı İGTOT'un tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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