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Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzu - Son Dakika

Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzu

31.08.2021 09:58

- Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzu Kahramanmaraş'ta 2023 Nisan ayında düzenlenecek olan EXPO etkinlik alanının yüzde 69'luk kısmı tamamlandı 2 milyon kişinin ziyaret etmesi planlanan alandaki 70 dönümlük Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzu 45 günde dolacak Kahramanmaraş'ın...

- Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzu

Kahramanmaraş'ta 20 23 Nisan ayında düzenlenecek olan EXPO etkinlik alanının yüzde 69'luk kısmı tamamlandı

2 milyon kişinin ziyaret etmesi planlanan alandaki 70 dönümlük Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzu 45 günde dolacak

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2023 Nisan ayında düzenlenecek olan EXPO etkinlik alanının yüzde 69'luk kısmı tamamlandı. Su tutma işlemi başlanacak olan Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzunun 45 günde doldurulması planlanıyor.

Dünyada ekonomik ve kültürel etki oluşturan üçüncü en büyük organizasyondan biri olan EXPO, 23 Nisan - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenecek.

Fuarın ana teması "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" olarak belirlenirken, düzenlenecek fuarda kültürler bir araya getirmesi hedefleniyor. 789.000 metrekare alanda inşa edilen fuar alanında, yıl boyunca açık kalacak bir yaşam alanına dönüştürülmesi planlandı.

Olimpiyat Oyunları ve Dünya Kupası'ndan daha uzun süreli ziyaret edilmesi planlanan organizasyon 2016 yılında Çiçek ve Çocuk temalı Botanik EXPO fuarı ile Antalya'da düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediyesi tarafından organize edilecek olan EXPO 2023 için çalışmalarda sona doğru geliniyor. Projenin yüzde 69'luk kısmı tamamlanırken içinde çarşı, kent müzesi, kafe, cami, eğlence alanları, kule, ticari alanlar ve açık bir alışveriş merkezi yer alacak.

EXPO 2023 fuar alanına 2 milyon insanın ziyaret etmesini planladıklarını ifade eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "EXPO'muzun ana teması doğa dostu kent ve duyarlılık, bu bağlamda da bu ana temamızdan yola çıkarak kentimizi her alandaki gelişimini ve tanıtımı noktasında dünya literatürüne taşımak için çok büyük bir proje başlattık. Projeyi de sadece EXPO ile sınırlı kılmamak uzun yıllar Kahramanmaraş'ın hizmetinde devasa bir etkinlik alanı olarak donatmak için gayret ettik. İçlerine de sadece EXPO döneminde sınırlı kalmamak için çeşitli projeler serpiştirdik. Bu projelerden bir tanesi, 70 dönüm büyüklüğündeki devasa bir kristal lagün. Üzerinde her türlü sportif aktiviteler ve gezintiler yapılabileceği iç göl. Bunun dışında Kahramanmaraş'ın özel ürünlerinin tanıtıldığı ve pazarlandığı bir çarşı. Bir ona 'arasta' diye isimlendirdik. Bunun dışında kent müzesi ve iki kafe, camisi ile eğlence alanları, kule, ticari alanlar ve açık bir alışveriş merkezi. Tüm bunların ötesinde bir de bu proje dolayısıyla yani uluslararası camiadan gelecek yatırımcılarla Kahramanmaraş'ın yatırımcılarını bir araya getirip, kentimizde ortak yatırımcıların yapılmasını ülkemize ciddi bir katma değer sağlamasını temin etmek ve istihdam sağlamaktır. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde Kahramanmaraş'ı dünya kenti konumuna getireceğiz. Kahramanmaraş'ın tanınırlığını ve bilinirliliğini bütün özelliklerini hem ulusal ve uluslararası düzeye anlatılması sağlanacaktır. Bugüne kadar bu projenin yüzde 69'unu tamamladık. Kalan yüzde 31'irini de 2023 Nisan ayına kadar tamamlayacağız ve Kahramanmaraş'ı inşallah bir dünya kenti yapacağız" dedi.

Projenin en ilgi çekici yanını ise alanda yer alan ve 70 dönüm alana sahip Avrupa'nın en büyük lagün havuzu. Yakında havuzun su tutmasına başlanacak ve 45 günde doldurulacak.

Kristal lagün havuzu hakkında da bilgiler veren Başkan Mahçiçek, "Kistal lagün havuzunun temizliği çok önemli. Suyunun mavi kalabilmesi için ciddi bir yatırım yaptık. Yıllar boyunca inşallah mavi kalacak ve özelliğini de bozmayacak. Türkiye ve Avrupa'nın en büyüğü devasa bir iç havuzunu yaptık. Yakın bir zamanda da belki bir hafta, belki de on gün sonra su tutmaya başlayacak. Havuz o kadar geniş ki, ancak 45 günde doldurulabilecek. Dün itibariyle bize başvuru 25 ülke ama bu ülke sayısının 50'illere çıkacağı kanaatindeyim. Bizim öngörülerimiz de EXPO döneminde 2 milyon insanımızın Kahramanmaraş'ı ziyaret etmesi. Bunun için gerekli konaklamaların da özel teşebbüslerce yapılacağına inanıyorum. EXPO döneminin başlangıcına kadar içindeki diğer projeleri de tamamlamış olacağız. Hem uluslararası alanda, hem de ulusal düzeyde insanlarımızın beğenisine gezmesine sunacağız" dedi.

Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzu
Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzu
Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzu
Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzu
Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzu
Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzu
Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzu
Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzu
Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzu

Kahramanmaraş, Türkiye, Nisan, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'nın en büyük kristal lagün havuzu - Son Dakika Ekonomi


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