Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı 26-31 Ocak'ta İstanbul'da

Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı, 26-31 Ocak tarihleri arasında 260 bin metrekarelik alanda, 23 salona yerleştirilmiş 3000'den fazla yerli ve yabancı markanın katılımı ile düzenlenecek.

İstanbul Mobilya Fuarı, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği, TÜYAP Tüm Yapı Fuarcılık A.Ş. ve MOS Fuarcılık A.Ş. organizasyonu ile gerçekleşecek.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, İstanbul Mobilya Fuarı'nın "Türkiye'nin mobilya üssü olduğunu bütün dünyaya bir daha ve daha ileriden göstermek için" organize edildiğini vurguladı ve ekledi: "Toplam 200 ülkeye yaptığımız ihracatı değer ve miktar bakımından biraz yukarı çıkardığımız vakit 36 bin üreticisiyle Türkiye'nin hemen hemen her yerine yayılan, 500 bin kişi istihdamını destekleyen sektörümüz için çok daha başka bir hikaye başlayacak."İstanbul Mobilya Fuarının, pandemi sürecinde ticaretin normalleşmesine zemin hazırladığını da sözlerine ekleyen Güleç, "Bu özelliği ile İstanbul Mobilya Fuarı, ticari hayat üzerindeki salgın etkilerinin silinmesine katkı sunarken, mobilya sektörünün bu konudaki öncülüğünü yeniden gözler önüne seriyor" dedi.TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fiziki anlamda Türkiye'de ilk kez bu çapta büyük bir fuar düzenlendiğini aktararak sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm katılımcı ve ziyaretçilerimiz hassas kontroller sonrasında içeri girerek fuarı gezecek. Fuar alanındaki yoğunluk; giriş ve çıkış kapılarında yer alan turnikeler, online kayıt sistemi, katılımcı portalı, MyTüyap uygulaması ve kameralar aracılığı ile takip edilerek fuar sırasında sosyal mesafenin korunmasına yönelik kurallar harfiyen uygulanacak. Ortak kullanım alanları sıkça dezenfekte edilip, fuar alanında kuracağımız dezenfeksiyon istasyonlarımızla tüm misafirlerimiz için maksimum hijyen sağlanacak. Fuar alanına giriş yapacak tüm çalışan, katılımcı ve ziyaretçilerimiz HES kodu ve kimlik kontrolü sonrasında içeri alınacak." (Fotoğraflı)