Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde çalışmalar durduruldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde çalışmalar durduruldu!

12.09.2022 11:09
Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde çalışmalar durduruldu!

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın getirdiği tehlikeler nedeniyle kapatıldı.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken bu gerilim birçok farklı alanda da etkisini sürdürüyor. Enerji üretimi de savaştan olumsuz etkilenen konuların başında geliyor. Ukrayna'da çokça bulunan nükleer santraller de oluşan tehlikeler üzerine birer birer kapatılıyor.

Ukrayna bir nükleer reaktörünü daha durdurdu!

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporizhzhia, Ukrayna'nın elektrik şebekesine yeniden bağlanmış durumda. Ancak bölgedeki savaş devam ederken olası bir radyasyon felaketinden kaçınmak amacıyla santralin son operasyonel reaktörünün de kapatılması kararı alındı.

BM'den önemli uyarı! Nükleer santral kontrolden çıktı

Altı reaktörlü Zaporizhzhia Nükleer Santrali, bir hafta önce tüm elektrik hatlarının bağlantısının bombardıman nedeniyle kesilmesinden sonra dış güç kaynağını kaybetti. Birkaç gündür "ada modunda" çalışan santralin son reaktörü önemli soğutma sistemleri için elektrik üretiyordu.

Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde çalışmalar durduruldu!

Bu çalışma sisteminin santralin türbinleri ve pompaları dahil olmak üzere önemli ekipmanlara zarar verme ihtimali bulunduğu için oldukça tehlikeli olarak kabul ediliyordu. Cumartesi günü, nükleer santrale dışarıdan elektrik ulaşması ile birlikte uzmanlar son reaktörün de çalışmasını durdurma kararı aldı.

Elektriğin yeniden nükleer santrale ulaşması ile birlikte santralin güvenliği ve diğer sistemleri çalıştırmak için reaktörün çalışmasına artık gerek olmadığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından santralin 6 nolu güç ünitesinin kapatıldığı ve en güvenli duruma getirildiği ifade ediliyor.

Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde çalışmalar durduruldu!

Ancak henüz tehlikenin geçmediğini belirtmekte fayda var. Dış gücün tekrar kesilmesi durumunda, tesisin reaktörlerini serin tutmak ve nükleer erimeyi önlemek için jenaratörlerin çalışması gerektiğinin altı çiziliyor. Tesisteki yetkililer, jenaratör için ellerinde sadece 10 günlük yakıt bulunduğunu açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı daha ne kadar sürecek bilemiyoruz ancak savaş her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Umarız Rusya ve Ukrayna savaşı herhangi bir nükleer felaket ile sonuçlanmaz. Peki siz Rusya-Ukrayna savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan Kadirov'u sinirlendiren atak! Rus ordusunu tehdit etti: Putin'i bilgilendireceğim Ukrayna'dan Kadirov'u sinirlendiren atak! Rus ordusunu tehdit etti: Putin'i bilgilendireceğim Kremlin açıkladı ''Askerlerimizin Zaporijya nükleer güç santralinden çekilmeleri söz konusu değil'' Kremlin açıkladı ''Askerlerimizin Zaporijya nükleer güç santralinden çekilmeleri söz konusu değil'' Zelenski, savaştaki Rus kayıplarını açıkladı Zelenski, savaştaki Rus kayıplarını açıkladı
Kaynak: Shiftdelete

Ukrayna, Rusya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde çalışmalar durduruldu! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:23:29. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde çalışmalar durduruldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement