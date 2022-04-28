Avrupa'nın En Büyük Pamuk Üreticisi Yunanistan'da Pamuk Ekimi Zamanı - Son Dakika
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Avrupa'nın En Büyük Pamuk Üreticisi Yunanistan'da Pamuk Ekimi Zamanı

28.04.2022 12:53
Avrupa'nın En Büyük Pamuk Üreticisi Yunanistan'da Pamuk Ekimi Zamanı

SELANİK, 28 Nisan (Xinhua) -- 25 Nisan 2022 tarihinde havadan çekilen fotoğrafta, Yunanistan'ın Selanik kenti yakınındaki Plagiari köyü civarında bir tarlada pamuk ekimi yapan bir traktör görülüyor.

SELANİK, 28 Nisan (Xinhua) -- 25 Nisan 2022 tarihinde havadan çekilen fotoğrafta, Yunanistan'ın Selanik kenti yakınındaki Plagiari köyü civarında bir tarlada pamuk ekimi yapan bir traktör görülüyor. Avrupa Komisyonu'nun internet sitesine göre, Avrupa'nın en büyük pamuk üreticisi olan Yunanistan, Avrupa'daki pamuk ekili alanların yüzde 80'ine ev sahipliği yapıyor. (Fotoğraf: Dimitris Tosidis/Xinhua)

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Yunanistan, Selanik, Traktör, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Avrupa'nın En Büyük Pamuk Üreticisi Yunanistan'da Pamuk Ekimi Zamanı - Son Dakika
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