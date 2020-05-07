Avrupa'nın en büyük rulman üreticilerinden SC Rulmenti SA'dan ihracata devam mesajı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa'nın en büyük rulman üreticilerinden SC Rulmenti SA'dan ihracata devam mesajı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa'nın en büyük rulman üreticilerinden SC Rulmenti SA'dan ihracata devam mesajı

6 saat önce

Avrupa'nın en büyük rulman üreticilerinden biri olan SC Rulmenti SA, bin 100 çalışanıyla korona virüs pandemisi sürecindeki tüm zorluklara rağmen ihracata devam ediyor.

Avrupa'nın en büyük rulman üreticilerinden SC Rulmenti SA'dan ihracata devam mesajı, System.String[]

Avrupa'nın en büyük rulman üreticilerinden biri olan SC Rulmenti SA, bin 100 çalışanıyla korona virüs pandemisi sürecindeki tüm zorluklara rağmen ihracata devam ediyor.


Bera Holding'e bağlı Romanya'da faaliyet gösteren SC Rulmenti SA şirketinin CEO'su Doğan Güreş, pandemi ve sonrasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sektörün bugünü ve yarınına dair bilgiler veren Güreş, "Rulman sektörü, endüstrileşme ve Sanayi Devrimi'nin başlangıcıyla dünya literatürüne girmiş olup, sanayi gelişimi ile doğru orantılı olarak stratejik vasfını korumaktadır. Sanayileşmenin teknoloji ile beraber evrimleşmesi ile rulman sektörü de gelişmeye ve ürün yelpazesini genişletmeye devam etmektedir. 20 sene önce pazarda olmayan yüzlerce Çinli üreticinin fiyat rekabeti dolayısıyla rulman sektörü küresel olarak fiyat-kalite endeksi geniş bir yelpazeye yayılmış durumdadır. 1953'ten bu yana, 70 yıla yakın köklü URB markası ile Romanya'da üretim yapan SC Rulmenti SA, global rekabette pazardaki konumunu her geçen gün güçlendirecek potansiyele haizdir" dedi.


"Korona virüs pandemisi döneminde önlemlerimizi aldık, ihracata devam ettik"


URB olarak korona virüs pandemisi döneminde aldıkları önlemleri sıralayan Güreş, "Avrupa'nın en büyük rulman üreticilerinden biri olarak bin 100 çalışanımızla tüm zorluklara rağmen dünya ülkelerine olan ihracatımıza devam ettik. Bu süreçte çalışanlarımızın sağlığı mutlak önceliğimiz olmuştur. Güvenli ve sürdürebilir bir çalışma ortamının hazırlaması için bünyemizde oluşturduğumuz 'Salgın Krizi Yönetim Komisyonu' önerilerini harfiyen yerine getirirken global gelişmeleri yakından takip ettik. Yeniden hazırlanan önlemler prosedürü ve 'Pandemi Eylem Planı' ile riski asgari seviyede tutmayı başardık. Fabrika giriş-çıkışlarına termal kameralar, dezenfeksiyon tüneli ve ateş ölçerler yerleştirdik. Vardiya/eleman sayısını düşürerek 'Azaltılmış Çalışma Modeli'ne geçtik. İş istasyonlarımızın ara mesafesini en az iki metre olacak şekilde düzenledik. Çalışanlarımızın fabrika alanı içerisindeyken her daim maske ve eldiven ile bulunmalarını sağladık. Elbise değişimi ve soyunma odaları kullanımını geçici olarak kaldırdık. Risk grubu içerisinde bulunan çalışanlarımızı (İleri yaş, hamile, evde bakılacak çocuğu olan vb.) evlerine gönderdik. Yurt dışından gelen çalışanların on dört günlük karantina kurallarına uymalarını sağladık. Bu olağanüstü süreçte üretim ve sevkiyatlarımızın kesintisiz devamı için dikkatli ve özenli bir performans ortaya konulmuştur. URB ailesi olarak temenni ve beklentimiz bu sancılı sürecin bir an önce geride kalması ve Türkiye ile birlikte Romanya'nın da bir an önce normalleşme sürecine kavuşmasıdır" şeklinde konuştu.


"Özel rulman modelleri için ortak projelerin devamı yönünde ortak bir iradeye sahibiz"


URB markası olarak yeni yatırımlar, odak alanları ve önceliklerine dair bilgiler veren Doğan Güreş, sözlerine şöyle devam etti:


"Dünya ülkelerinde sanayi ve teknolojik gelişmeler ilerledikçe rulman sektörü de paralel olarak gelişmeye ve ticari olarak talep artışı göstermeye devam edecektir. Bu doğrultuda biz de kendimizi yenilemek ve her anlamda şirketimizi geleceğe hazırlamak zorundayız. Odak alanımız iki noktada ön plana çıkmaktadır; İlk olarak, mevcut ürün yelpazemizi genişletirken, ikincil olarak yeni pazarlara açılmayı da sürdürüyoruz. İş ortaklarımız ile birlikte, onların spesifik ihtiyaçlarına göre tasarım iyileştirilmeleri üzerinde çalışmaktayız. Özel rulman modellerini gerçekleştirmek üzere ortak projelerin artarak devamı yönünde ortak bir iradeye sahibiz. Son dönemde 'Fıçı Makaralı Rulmanlar'da artırılmış yük kapasitesi ve makara optimizasyonuna sahip 'E' serisi ile başlattığımız modernleştirme projesi büyük ilgi uyandırdı. Yine elektrik izolasyonuna sahip olan, elektrik motorları veya yüksek-akım demir yolu lokomotiflerinde kullanılan özel kaplamaları izolasyon rulmanları, yeni ürün yelpazemizin rekabet gücü yüksek ürünleri olacaktır."


Üretimdeki verimliliği artırarak ve maliyet düşürerek rakiplerine karşı avantajlı bir ortam yakaladıklarını belirten Güreş, "Bu noktada demir yolu rulmanlarının hızlandırılmış üretim hattı ile bu pazarın yüksek nitelikteki ürün talebini karşılarken rekabet gücümüzü de artırdık. Yine rulman sektöründeki büyük oyuncular ile geliştirdiğimiz ortak projelerle sektörün kapasite artırım taleplerini yeni yatırımlarla birlikte gerçekleştirmeyi istiyoruz" dedi.


"Her kriz dönemi aynı zamanda bir fırsat dönemidir"


Korona virüsün tüm dünyayı olduğu gibi Romanya ve rulman sektörü de etkilediğini ifade eden Güreş, "Her kriz dönemi aynı zamanda bir fırsat dönemidir. Bu dönemde ticari faaliyetlerimiz etkilenmekle beraber birtakım yeni imkanlardan da faydalanma fırsatı bulduk. Romanya hükümetinin bu zor dönemi kolaylaştırmak için sunduğu ilave tedbirler Türkiye'deki imkanlara benzer nitelikteydi. Yüksek istihdam gösteren bir işveren olarak, 'Kısa Çalışma Programı'nı Romanya yasalarına göre hayata geçirdik. Demir-çelikten liman vinçlerine, petrol üretiminden demir yollarına, enerji üretiminden otomotive kadar geniş bir yelpazede vazgeçilmez ürün olan rulman talebi de global ekonominin canlanmasıyla tam gaz ilerleyecektir. Bu döneme hazır olan üreticiler sektörün canlanması sonrasında oluşacak rekabette pastadan büyük dilimi alacaklardır. Biz URB olarak geleceğe hazırız ve tüm tedbirleri almış durumdayız" ifadelerini kullandı. - KONYA

Doğan Güreş, Romanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 01:42 Kaynak: İHA


Son Dakika

İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor Motorine 7 kuruş indirim geldi En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek 396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi         
19:42
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu         
19:41
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi         
19:38
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi         
19:24
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi         
19:21
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti         
19:13
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı         
19:01
Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti         
18:52
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi         
18:33
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü         
18:33
ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:27
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı         
18:15
TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli         
18:13
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı         
17:52
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar         
17:51
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi         
17:47
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı         
17:43
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
17:27
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü         
17:26
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor         
17:17
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti         
17:13
Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı         
17:08
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil         
17:01
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı         
16:54
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi         
16:50
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik         
16:47
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor         
16:44
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu         
16:43
Motorine 7 kuruş indirim geldi Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 19:58:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa'nın en büyük rulman üreticilerinden SC Rulmenti SA'dan ihracata devam mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]