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Avrupa'nın En Büyük Üç Optik Üreticisinden Biri Olmayı Hedefleyen Sivas ASELSAN 5. Yılını Kutladı - Son Dakika

Avrupa'nın En Büyük Üç Optik Üreticisinden Biri Olmayı Hedefleyen Sivas ASELSAN 5. Yılını Kutladı

11.07.2021 03:08
Avrupa'nın En Büyük Üç Optik Üreticisinden Biri Olmayı Hedefleyen Sivas ASELSAN 5. Yılını Kutladı, System.String[]

Bilim ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ilimizi ziyaretleri kapsamında 1. OSB'de bulunan ASELSAN Sivas Hassas Optik AŞ'nin 5. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Bilim ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ilimizi ziyaretleri kapsamında 1. OSB'de bulunan ASELSAN Sivas Hassas Optik AŞ'nin 5. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Programda ilk olarak ASELSAN Sivas Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım bir konuşma yaptı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise ASELSAN'ın 15 yurt içi, 12 yurt dışı iştiraki olduğunu, ASELSAN Sivas'ın ise 35 kişi ile üretime başlayıp, 362 çalışana ulaştığını belirterek, "26, 5 milyon dolar ciro ve bu yıl da %10 büyüme sağlandı. " dedi.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de ülkemizde savunma sanayinin önemine vurgu yaparak, ASELSAN Sivas Optik AŞ'nin büyümesi ve gelişmesini, yeni yatırımlarla güçlenmesini temenni etti.

ASELSAN Sivas 2016 Yılında Hizmete Girdi

Sivas Valisi Salih Ayhan ise Aselsan Sivas'ın 5. Yıl Etkinliklerine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beş yıl önce 2016 yılı Mayıs ayında Sayın Bakanımızın Milli Savunma Bakanlığı döneminde kamu özel işbirliği ile Aselsan Sivas Optik tesisleri hizmete girmişti. Bir başlangıçtı, bir ilk adımdı. Bugün atılan o adımların devamına şahit oluyoruz. Çıkılan yolculuğun daha hızlı adımlarla, daha sağlam ve güçlü tavırla ve her geçen gün daha da büyüyerek ilerleyişine şahit oluyoruz. Aselsan ülkemizin savunma sanayi alanında en önemli marka değerlerinden biri. Böyle bir marka değerin ilimizdeki varlığı bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir" dedi.

Sivas Optik Vadisine Dönüşüyor

Ülkemizin savunma sanayi alanında gerçekleştirdiği ve dünya tarafından gıpta ile bakılan bu milli atılımda Sivas'ın optik alanında katkı sunmasının ilimiz açısından gurur verici bir durum olduğunu ifade eden Vali Ayhan, "Şehrimiz için bir diğer önemli husus da Aselsan Sivas'ın, Optik Vadisi'ne dönüşme vizyonu ile ilimizde attığı kümelenme adımlarıdır. Bu şekilde bölgesel kalkınmaya da önemli bir katkı sağlayan ASELSAN Sivas, üretim süreçlerinde kullandığı malzemeleri ilimizde oluşturduğu tedarik ağından karşılamaktadır. Bu hem kümelenme hem de istihdam açısından oldukça kıymetli bir durum bizim için" ifadelerini kullandı.

Yerli ve Milli Savunma Sanayinde Sivas Olarak "Biz de Varız"

ASELSAN Sivas'ın, kuruluş yapısı, işbirlikleri, vizyonu, tedarik ağı, yönetim modeli gibi birçok başlıkta ilimizde hatta ülkemizde örnek model, yatırım olduğunu anımsatan Vali Salih Ayhan, "ASELSAN Sivas, özellikle savunma sanayi alanında ilimize yapılacak yatırımlar açısından da önemli bir referanstır. İlimiz için bu öneme haiz olan ve bugün 5. yılını kutladığımız ASELSAN Sivas'ın şehrimize kazandırılmasında büyük katkısı olan Sayın Milli Savunma Komisyon Başkanımız İsmet Yılmaz Bakanımıza, Savunma Sanayi Başkanlığımıza, ASELSAN Yönetim Kurulumuza ve müteşebbisimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Yerli ve Milli Savunma Sanayinde Sivas olarak "biz de varız" demenin gururu ile tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

ASELSAN Sivas, Savunma Sanayi Ekosistemimize 100 Milyon Dolarlık Katkı Sağladı

Bilim ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank da ASELSAN Sivas'ın bu toprakların mayasıyla yoğrulmuş başarılı bir örnek olduğunu ifade etti. Kamu-özel sektör ortaklığında, 5 yıl önce kurulan firmanın, "Savunma Sanayinin Milli Gözü" sloganıyla yola çıktığını hatırlatan Bakan Varank, "Bugün, optik bileşenler ve elektro-optik cihazlarda seri üretim yapabilen lider bir firma haline geldi. Hedefimiz belli; Türk mühendislerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirip ürettiği yüksek-teknolojili ürünlerin merkezi olan bir Türkiye. İşte ASELSAN Sivas, bu hedef doğrultusunda attığı adımlarla savunma sanayi ekosistemimize 100 milyon dolarlık bir katkı sağladı. Daha da önemlisi, kullandığı teknolojileri yerlileştirmek üzere birbirinden kıymetli Ar-Ge çalışmaları yürüttü. Kendi Ar-Ge Merkezine ve Tasarım Ofisine sahip olan şirket, 5 yıl gibi kısa bir sürede güvenlik güçlerimize çok kritik ürünlerin teslimatını gerçekleştirdi. 40 bin gündüz görüş dürbünü, 25 bin gece görüş dürbünü, 30 bin refleks nişangah ve 2 bin keskin nişancı dürbünü bunlardan sadece bazıları. Yine 2 bin 500'ün üzerinde çok hassas sürekli odaklı termal kamera objektifi burada üretildi. Optik litografi, laser optik ve band pass filtre gibi birçok kritik teknoloji burada geliştirildi. 300'ü aşkın hassas optik ürün burada, ASELSAN Sivas'ta millileştirdi. ve şimdi üretilen ürün kalemlerinin tamamına yakını, belli miktarlarda ihraç ediliyor" ifadelerini kullandı.

Uzay Teleskobu Merceği Çalışmamız Var

Elektro-optik cihaz ve mercek üretimi konusunda ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak istediklerini belirten Bakan Varank, "Bu sebeple, burada kazanacağımız mühendislik ve üretim kabiliyetleri çok değerli. İşte, Bakanlığımız onaylı Ar-Ge Merkezinde Türk mühendisleri katma değerli ve yenilikçi ürünler geliştiriyor. Tabanca refleks nişangah ailesi, zırhlı araç periskop ailesi ve holografik refleks nişangah ürünleri, bu faaliyetler sonucunda seri üretim aşamasına geldi. Şimdi kritik bir ürün çalışması daha var; uzay teleskobu merceği. Allah'ın izniyle onu da ürettiğimizde, bu ürünü geliştirebilen sayılı ülkelerden biri olacağız" dedi.

Yerel Tedarikçiler ASELSAN'a Parça Üretiyor

ASELSAN Sivas'ın yalnızca savunma sanayinde değil, Sivas ve çevresine de çok önemli katkılar sunduğunu hatırlatan Bakan Varank, "Örneğin; burada üretimde kullanılan ve daha önce farklı yerlerden temin edilen parçalar, artık Sivas'ın yerel tedarikçilerinden alınıyor. Böylelikle bir yandan bölge sanayisi gelişiyor, diğer yandan bu sektörde yeni girişimler ortaya çıkıyor. Bugün, ASELSAN için ufacık bir parçayı üreten küçük bir atölye, burada kazandığı tecrübeyle, belki yarın çok daha kritik parçaları üretme noktasına gelecek. İşte biz bunları istiyoruz. Birbirine öğreten, birbirinin elinden tutup kaldıran bir sanayi anlayışını arzuluyoruz. Bu bağlamda, bu birlikte çalışma kültürünü, bu kümelenmeyi kurumsallaştırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

ASELSAN Sivas, Avrupa'nın En Büyük Üç Optik Üreticisinden Biri Olmayı Hedefliyor

Bilim ve sanayi mücadelesinin Cumhuriyetin ilk yıllarında Killigillerle, Sivaslı Demirağlarla başladığını anımsatan Bakan Varank, "Hamdolsun, o kahramanlarımızın taşıdığı özgüveni ve inancı milletimiz bugün de taşıyor. %70 yerlilikle 762 savunma sanayi projesi yürütüyoruz. 2016'da savunma sanayimizde 35 bin insanımız çalışıyordu, bugün bu sayı 78 bin. Avrupa'nın en büyük üç optik üreticisinden biri olmayı hedefleyen ASELSAN Sivas'ı tebrik ediyorum. ASELSAN Sivas'ın 5. yıl etkinliklerinin Sivas'a ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İŞKUR 'İşbaşı Eğitim Programı' kapsamında imza töreni gerçekleştirildi. ASELSAN Sivas ve ESTAŞ arasında da eklemeli imalat makineleri için kritik önemde olan Galvanometre Dizayn ve Üretimi AR-GE Projesi imzalandı.

Savunma Sanayi, Aselsan, Milli, Sivas, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Avrupa'nın En Büyük Üç Optik Üreticisinden Biri Olmayı Hedefleyen Sivas ASELSAN 5. Yılını Kutladı - Son Dakika


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