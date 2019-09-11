Avrupa’nın en büyük uzay havacılık eğitim merkezi
1 saat önce
'Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim alanı olan' Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaklaşık 200 milyon TL'ye mal olacak tesisi 23 Nisan tarihinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.
'Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim alanı olan' Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaklaşık 200 milyon TL'ye mal olacak tesisi 23 Nisan tarihinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:15
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