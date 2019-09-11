Avrupa’nın en büyük uzay havacılık eğitim merkezi

' Türkiye 'nin uzay temalı ilk eğitim alanı olan' Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , yaklaşık 200 milyon TL'ye mal olacak tesisi 23 Nisan tarihinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

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