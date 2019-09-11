Son Dakika Haberleri: Avrupa’nın en büyük uzay havacılık eğitim merkezi
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Avrupa’nın en büyük uzay havacılık eğitim merkezi

1 saat önce

'Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim alanı olan' Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaklaşık 200 milyon TL'ye mal olacak tesisi 23 Nisan tarihinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Avrupa’nın en büyük uzay havacılık eğitim merkezi, System.String[]

'Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim alanı olan' Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaklaşık 200 milyon TL'ye mal olacak tesisi 23 Nisan tarihinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Alinur Aktaş, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:15 
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