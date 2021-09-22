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AVRUPA'NIN EN BÜYÜK UZAY VE ROBOTİK YARIŞMASINDAN İTÜ ÖĞRENCİLERİ İKİ ÖDÜL KAZANDI - Son Dakika

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK UZAY VE ROBOTİK YARIŞMASINDAN İTÜ ÖĞRENCİLERİ İKİ ÖDÜL KAZANDI

22.09.2021 08:48
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK UZAY VE ROBOTİK YARIŞMASINDAN İTÜ ÖĞRENCİLERİ İKİ ÖDÜL KAZANDI, System.String[]

GEZEGEN keşif robotları üzerine çalışmalarını sürdüren İTÜ Rover Takım bu sene Polonya'da düzenlenen European Rover Challenge yarışmasında büyük bir başarıya imza attı.

GEZEGEN keşif robotları üzerine çalışmalarını sürdüren İTÜ Rover Takım bu sene Polonya'da düzenlenen European Rover Challenge yarışmasında büyük bir başarıya imza attı. İTÜ Rover Takım beşinci nesil roverları ile yarışmada genel klasmanda gümüş madalyanın yanı sıra 'En İyi Robot Kol' ödülünü aldı. İTÜ Rover Takım üyelerinden Burak Aydın, "Robot kolumuz 6 eksenden oluşuyor. Biz bu robot kol tasarımını yaparken insan kolunu örnek alarak yaptık. Bir insan kolunun yapabildiği tüm hareketleri sağlayabiliyor. Başarımızın sırrı ise her şeyimizden feragat etmek" dedi.

"ROBOT KOL TASARIMINI YAPARKEN İNSAN KOLUNU ÖRNEK ALARAK YAPTIK"

İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisi üçüncü sınıf öğrencisi ve İTÜ Rover Takımı kaptanı Burak Aydın, "İTÜ Rover Takımı tarafından yapılan roverlar astronotlara yardım etmek için tasarlandı. Bizler astronotlara astronotun uzay gemisinin dışarısında yapması gereken her şeyi robot kolu yardımıyla yapabileceği bir araç tasarladık. Tasarladığımız Rover'in sistemleri var. Birincisi engebeli arazilerde rahat bir şekilde gidebilmek, ikincisi; araç kol aldığı toprak örneklerini inceleyip o alanda canlı olup olmadığının analizlerini yapabilmek. Üçüncüsü ise astronotun uzay gemisinin dışarısında yapması gereken her şeyi robot kolu yardımıyla yapabilmesi. Robot kolumuz 6 eksenden oluşuyor. Biz bu robot kol tasarımını yaparken insan kolunu örnek alarak yaptık. Bir insan kolunun yapabildiği tüm hareketleri sağlayabiliyor" dedi.

"BAŞARIMIZIN SIRRI İSE HER ŞEYİMİZDEN FERAGAT ETMEK"

Aydın, "Robot kol, uzak mesafelere gidip kayaç ve toprak örnekleri alabiliyor. Astronota yardımcı olabilecek her türlü görevi yerine getirebiliyor. Çalışmalarımız yaklaşık bir yıl sürdü. Yanı zamanda takımımızda okulumuzun farklı bölümleri ve farklı fakültelerinden toplamda 46 öğrenci bulunuyor. Hepimizin uzmanlığı farklı alanlarda ancak hepimiz uzmanlıklarımızı birleştirerek aracımızı ortaya çıkardık. Bizim geliştirdiğimiz aracın en büyük başarısı geliştirdiğimiz robot kol. Robot kollumuz diğer takımların robot kollarına göre daha aktif bir şekilde hareket edebiliyor. Bu nedenle katıldığımız robot kol European Rover Challenge yarışmasında en iyi robot kol ödülünü kazandı. Başarımızın sırrı ise her şeyimizden feragat etmek" diye konuştu.

"GÜMÜŞ MADALYAYI ÜLKEMİZE GETİREREK ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDIK"

İTÜ Jeofizik Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Semih Çolakoğlu ise "Yarışmaya 58 farklı takım katıldı ve 15 farklı ülkeden gelen mühendislik öğrencileriyle yarıştık. Başarımızın sırrını takım ruhumuz olduğunu düşünüyorum. Gümüş madalyayı ülkemize getirerek ülkemizi gururlandırdık" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Polonya, Robot, Rover, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVRUPA'NIN EN BÜYÜK UZAY VE ROBOTİK YARIŞMASINDAN İTÜ ÖĞRENCİLERİ İKİ ÖDÜL KAZANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVRUPA'NIN EN BÜYÜK UZAY VE ROBOTİK YARIŞMASINDAN İTÜ ÖĞRENCİLERİ İKİ ÖDÜL KAZANDI - Son Dakika
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