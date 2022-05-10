Avrupa'nın en büyük yüzer güneş tarlası kullanıma hazır! - Son Dakika
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Avrupa'nın en büyük yüzer güneş tarlası kullanıma hazır!

10.05.2022 12:26
Avrupa'nın en büyük yüzer güneş tarlası kullanıma hazır!

Alqueva baraj gölünde bulunan ve Avrupa'nın en büyük yüzer güneş tarlası olacak tesis, Temmuz ayında elektrik üretmeye başlayacak

Fosil yakıtlara yavaş yavaş veda ettiğimiz bugünlerde yenilenebilir enerji kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Birçok farklı ülke yenilenebilir enerji sistemleri üzerinde çalışırken bunların başında da güneş enerjisi geliyor. Tüm dünyada güneş paneli üretimi artarken, güneş tarlaları genişlemeye başladı.

Geniş arazilerde ve evlerin çatısında görmeye alıştığımız güneş panelleri, yenilenebilir enerji konusunda önemli bir röl üstleniyor. Portekiz'de kurulan güneş tarlası ise hem denizin üzerinde kurulması hem de hacmiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Yerli güneş paneli nasıl üretiliyor?

Güneş tarlası bin 500 haneye elektrik sağlayacak!

Portekiz'deki Alqueva baraj gölünde bulunan ve Avrupa'nın en büyük yüzer güneş tarlası olarak adlandırılan tesis, Temmuz ayında elektrik üretmeye başlayacak. Dört futbol sahası büyüklüğündeki yüzer güneş enerjisi çiftliği, yılda 7.5 gigawatt saat elektrik üretecek.

Avrupa'nın en büyük yüzer güneş tarlası kullanıma hazır!

12 bin güneş panelinden oluşan tesis ayrıca 2 GWh kapasiteye sahip lityum bataryalara ev sahipliği yapıyor. Bu tesisin yaklaşık olark bin 500 haneye elektrik sağlayabileceği belirtiliyor. Yüzer güneş tarlası, Portekiz'in ana elektrik şirketi EDP tarafından kullanıma açıldı.

Güneş tarlasının hidroelektrik santral üzerine kurulmasının önemli avantajları da bulunuyor. Tesis direkt olarak elektrik şebekesine bağlanabiliyor bu sayede ekstra bir masraf oluşturmuyor. Ayrıca güneşli günlerde üretilen fazladan elektrik enerjisi, suyu tekrar baraj gölüne toplamak için kullanılarak sonrasında elektrik üretilmesine katkı sağlayacak.

Avrupa'nın en büyük yüzer güneş tarlası kullanıma hazır!

Alqueva yüzer güneş tarlası, EDP'nin 2030 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerjiye geçiş planının bir parçası. Hidroelektrik dahil yenilenebilir enerji sistemleri EDP'nin 25.6 gigawatt'lık kapasitesinin yüzde 78'ini oluşturuyor. Şirket ilerleyen dönemde yüzer güneş enerjisi tarlalarını genişletmeyi planlıyor.

Peki siz güneş tarlaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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Yenilenebilir Enerji, Portekiz, Baraj, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Avrupa'nın en büyük yüzer güneş tarlası kullanıma hazır! - Son Dakika


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