Son Dakika Haberleri: Avrupa'nın en çok aranan kadın firarileri
Son Dakika Dünya Avrupa'nın en çok aranan kadın firarileri

Avrupa'nın en çok aranan kadın firarileri

1 saat önce

Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Avrupa kıtasında en çok aranan kadın kaçaklar üzerine ışık tutmak için yeni bir kampanya başlattı.

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Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Avrupa kıtasında en çok aranan firari kadınlara dikkat çekmek için yeni bir kampanya başlattı.


"Suçun cinsiyeti olmaz" sloganıyla yola çıkan Europol, son yıllarda suça karışan kadın sayısının erkeklere oranla daha yavaş olsa da artış gösterdiğini belirtti.

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Avrupa, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:48 
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