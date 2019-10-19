Avrupa'nın en çok aranan kadın firarileri

Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Avrupa kıtasında en çok aranan firari kadınlara dikkat çekmek için yeni bir kampanya başlattı.



"Suçun cinsiyeti olmaz" sloganıyla yola çıkan Europol, son yıllarda suça karışan kadın sayısının erkeklere oranla daha yavaş olsa da artış gösterdiğini belirtti.