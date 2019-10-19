Avrupa'nın en çok aranan kadın firarileri
1 saat önce
Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Avrupa kıtasında en çok aranan kadın kaçaklar üzerine ışık tutmak için yeni bir kampanya başlattı.
Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Avrupa kıtasında en çok aranan firari kadınlara dikkat çekmek için yeni bir kampanya başlattı.
"Suçun cinsiyeti olmaz" sloganıyla yola çıkan Europol, son yıllarda suça karışan kadın sayısının erkeklere oranla daha yavaş olsa da artış gösterdiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:48
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