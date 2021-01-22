- Avrupa'nın en çok arananlar listesindeki Fransız, Barcelona'da yakalandı - Son Dakika

- Avrupa'nın en çok arananlar listesindeki Fransız, Barcelona'da yakalandı

22.01.2021 15:01

- Avrupa'nın en çok arananlar listesindeki Fransız, Barcelona'da yakalandı Avrupa'nın en çok arananlar listesinde bulunan ve 2009 yılında, 84 yaşındaki alzaymır hastası kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle hakkında 10 yıllık hapis kararı bulunan kaçak Fransa vatandaşı Barcelona'da yakalandı.

- Avrupa'nın en çok arananlar listesindeki Fransız, Barcelona'da yakalandı

BARSELONA - Avrupa'nın en çok arananlar listesinde bulunan ve 2009 yılında, 84 yaşındaki alzaymır hastası kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle hakkında 10 yıllık hapis kararı bulunan kaçak Fransa vatandaşı Barcelona'da yakalandı.

Fransa'nın Saint-Genest-Lerpt bölgesinde 2009 yılında 84 yaşındaki alzaymır hastası bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle aranan Fransız, İspanya'nın Barcelona kentinde yakalandı. İspanya polisi, ismi açıklanmayan 48 yaşındaki Fransa vatandaşının Fransız polisi ile ortak gerçekleştirilen operasyonda evine yapılan baskınla yakalandığını açıkladı.

Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün arananlar listesinde bulunan Fransa vatandaşının sahte İtalyan kimliği kullanarak İspanya'da saklandığının tespit edildiğini duyurdu. İspanya polisinin verdiği bilgiye göre, 2009 yılında yaşanan olayda, şahıs evine girdiği kadına içki verdikten sonra tecavüz etti. Kadının, saldırganı tespit edememesinin ardından, Fransa vatandaşının kimlik tespiti DNA'sının kadının evinde bulunmasıyla yapıldı. Eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2012 yılında yakalanan Fransız, kaçma girişiminin ardından hapishaneye gönderildi. 2013 yılında serbest bırakılan Fransız, 2016 yılında tecavüzden 10 yıllık hapis cezasına çarptırıldı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

- Avrupa'nın en çok arananlar listesindeki Fransız, Barcelona'da yakalandı
- Avrupa'nın en çok arananlar listesindeki Fransız, Barcelona'da yakalandı
- Avrupa'nın en çok arananlar listesindeki Fransız, Barcelona'da yakalandı
- Avrupa'nın en çok arananlar listesindeki Fransız, Barcelona'da yakalandı

Barcelona, İspanya, Tecavüz, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Avrupa'nın en çok arananlar listesindeki Fransız, Barcelona'da yakalandı - Son Dakika


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