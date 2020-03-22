Avrupa'nın en çok değer kaybedeni Juventus - Son Dakika
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Avrupa'nın en çok değer kaybedeni Juventus

6 saat önce

KPMG Football Benchmark ekibinin yaptığı araştırmaya göre corona virüs nedeniyle liglerin ertelemesi üzerine borsada işlem gören kulüpler dibe vurdu.

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KPMG Football Benchmark ekibinin yaptığı araştırmaya göre corona virüs nedeniyle liglerin ertelemesi üzerine borsada işlem gören kulüpler dibe vurdu.


Salgının başladığı günden bu yana borsada yüzde 50 değer yitiren Juventus borsada en çok kayıp yaşayan kulüp oldu.


KIRMIZI ŞEYTANLAR'I DA ETKiLEDi


İTALYAN devi Juventus'un dışında Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund da borsada yüzde 40'ın üzerinde değer kaybeden bir diğer kulüp oldu. Dünyanın en zengin kulüplerinden olan Premier Lig'in köklü kulübü 'Kırmızı Şeytanlar' lakaplı Manchester United da salgın nedeniyle yüzde 30'a yakın hisse kaybı yaşadı. Fransa Ligi'nde Olympique Lyon da yaşadığı yüzde 20-30 aralığındaki kayıpla öne çıktı.

Manchester United, Juventus, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:05 

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