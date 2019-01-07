Avrupa'nın En Dakik Havayoluna Havaş Desteği

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Real Madrid, Eljif Elmas İçin 20 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı

Asgari Ücretin Net 2 Bin 20 Lira Olmasının Ardından Asgari Ücretliye Bir Zam Daha Geldi