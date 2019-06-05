Son Dakika Haberleri: Avrupa'nın en değerlisi Manchester City
Son Dakika Güncel Haber

Avrupa'nın en değerlisi Manchester City

53 dakika önce

KPMG Football Benchmark, Avrupa'nın elit kulüplerini değerlendirdi.

Avrupa'nın en değerlisi Manchester City, System.String[]
KPMG Football Benchmark, Avrupa'nın elit kulüplerini değerlendirdi. İngiltere Premier Lig'i son 2 yılda zirvede tamamlayan Manchester City, 1 milyar 182 milyon Euro'luk oyuncu değeriyle Avrupa'nın en değerli takımı oldu. 2. sırada 1 milyar 111 milyon Euro'yla Barcelona yer alırken, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool ise 1 milyar 38 milyon Euro'yla 3. sırada yer aldı. Futbol değerlendirmeleriyle bilinen KPMG Football Benchmark, Avrupa'nın elit kulüplerinin oyuncu değerlendirmesini yaptı. Yapılan değerlendirme sonucunda ilk 10'da 5 İngiliz kulübü yer alırken İspanya'dan da 3 temsilci ilk 10'a girmeyi başardı. Fransa'dan Paris Saint Germain ve İtalya'dan Juventus da listenin ilk 10 sırasında yer buldu. Değerlendirmede, İngiltere Premier Lig'i son 2 sezonda zirvede tamamlayan Manchester City ilk sırada yer aldı. City'nin kadrosundaki oyuncuların toplam değeri 1 milyar 182 milyon Euro olarak belirlendi. İkinci sıra ise İspanya La Liga şampiyonu Barcelona'nın oldu. Barça'nın toplam oyuncu değeri 1 milyar 111 milyon Euro. Geçtiğimiz hafta sonunda Tottenham'ı geçerek Şampiyonlar Ligi Kupası'nın sahibi olan Liverpool ise 1 milyar 38 milyon Euro'luk değeriyle listenin üçüncü sırasında kendisine yer buldu. İlk 3 sıradaki ekipler 1 milyar Euro barajını geçerken, diğer takımlar ise bu limitin altında kaldı. İspanyol devi Real Madrid, 958 milyon Euro'yla 4. sırada yer aldı. İlk 10'daki tek Fransız ekibi Paris Saint Germain 906 milyon Euro'yla beşinci, Tottenham 976 milyon Euro'yla 6., Manchester United 846 milyon Euro'yla 7., Chelsea 842 milyon Euro'yla 8., Atletico Madrid de 840 milyon Euro'yla 9. oldu. İlk 10 sıradaki tek İtalyan takımı olan Juventus ise 788 milyon Euro'yla 10. sırada kendisine yer buldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:00 Kaynak: İHA
Manchester City, Avrupa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TCDD, trenle 27,88 euroya Sofya turu düzenliyor Real Madrid, Jovic transferini resmen açıkladı Tatilciler bayramda Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Ilıca Plajı'na akın etti Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 11:53:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa'nın en değerlisi Manchester City
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]