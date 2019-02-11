Avrupa'nın En Destansı 10 Yürüyüş Parkuru

Şehrin trafiğinden stresinden kaçmak isterken tatil diye kalabalık yerlere gidenlerin aksine doğanın tam ortasına güzel yürüyüş parkurlarına gitmek isteyenlere özel bir listeyi bizler için okurlarımızdan birisi hazırladı. Tam da huzur arayanların istediği tarzda olan bu adresler arasında Türkiye
de var.
10- West Highway Land/İSKOÇYA
İskoçya'nın önde gelen yürüyüş parkurlarından olan West Highway Land 154 KM uzunluğunda olup, Glasgow
havaalanına yalnızca 30 dakika uzaklıktadır. Hava alanından inip 30 dakikalık güzel bir taksi yolculuğu sonrası bu derin parkurun başlangıcına gelebilirsiniz. Parkur üzerinde ülkenin en büyük göllerini görme şansınız ve Harry Potter
film serilerinden hatırlayacağınız Hogwarts Express'in geçtiği köprüyü görme şanısız var.
9- Alta Via/İTALYA
Alta Via; Dolomites Dağı'nda bulunan 150 KM uzunluğunda tehlikeli ve bir o kadar da güzel uçurumlara sahip olan, yer yer bulutların arasında, yer yer bulutların üzerinde yürüyeceğiniz olağan üstü bir mekan. İtalya
'nın kuzey doğusunda bulunan Alta Via parkuru üzerinde kar sularının erimesi ile oluşan doğal gölleri ve yüksek zirvelerde ki sarp kayalıkları gerçekten insanda büyük bir heyecan uyandırıyor.
8- Tour Du Mont Blanc/FRANSA
Tour Du Mont Blanc yada kısaca TMB, Avrupa
'nın en çok tercih edilen parkurlarından bir tanesi. 170 KM uzunluğunda bu eşsiz doğal güzellik sizi bambaşka bir dünyanın içerisindeymiş gibi hissettirecek. Mont Blanc dağlarının vadileri hem Fransa
'da, hem İsviçre
'de, hem de İtalya sınırlarının içerisinde bulunmaktadır. Parkur üzerinde son derece büyüleyici,doğal güzellikleri bulunan TBM'yi herkesi hayran bırakacak derecede büyük cüsseli dağları ve muhteşem güneş doğumunu izleyebileceğiniz harika kamp alanları ile ziyaretçilerini bekliyor.
7- Laugavegur/İZLANDA
Laugavegur İzlanda
'nın doğu kıyılarından başlayıp, güney bölgelerine kadar inen tehlikeli ve İzlanda'nın en popüler trekking parkuru. 55 KM uzunluğunda ki bu parkurda hala faal haldeki yanardağlar, lav ovaları ve sıcak su püskürten kaynaklar bulunmaktadır. Ne kadar tehlikeli olursa olsun tundra iklimine sahip bu yerde yer yer uzun yeşil vadilerde rahat bir şekilde çadırınızı kurup konaklayabilirsiniz.
6- Bernese Oberland Trails/İSVİÇRE
Beernese Oberland İsviçre'nin sonsuz gibi görülen trekking yollarından. Avrupa'nın en çok övülen trekking yollarına sahip bu parkurda eşsiz manzaralar, muhteşem doğal güzellikleri ve oldukça popüler olmasından kaynaklı bir çok ziyaretçiyi barındırdığı için yollarda bir çok arkadaş edinebileceğiniz, geceleri şarap partilerine katılabileceğiniz, tek kelime ile cennet gibi bir yer.
5- Slovenian Mountain Trail/SLOVENYA
499 KM uzunluğunda ki bu uzun yolculuk yer yer büyük sık ormanların içinde geçse bile geneli dik ve zorlu dağ tırmanışları ile devam eder. Avrupalı dağcıların uğrak yeri olan bu parkur'un içerisinde 7 farklı zorlu parkur vardır. En zorlu parkuru ise Kamnik-Savinja'dır.
4- El Camino Del Rey/İSPANYA
Efsanevi yolu ile El Camino Del Rey. 759 KM uzunluğunda müthiş bir yolculuk. Başlangıçta Antik bir Roma
Ticaret yolu olarak kullanılırdı. Daha sonrasında Camino bir Hacı yürüyüş yolu oldu. İspanya
'nın en ünlü, uzun yürüyüş parkurudur. Bir kaç başlangıç noktası vardır. Yol üzerinde bir çok restoranlar, köyler bulunmakta. Bu yüzden sırt çantanızı tıka basa doldurmak zorunda değilsiniz. Aradığınız bir çok şeyi El Camino Hacı yolunda bulabilirsiniz.
3- Gr 20/KORSİKA
Daha önce Korsika diye bir yer duymamış olabilirsiniz. Korsika Fransa'ya bağlı bir Akdeniz
Adasıdır. Hatta bir zamanlar Osmanlı Devleti
'nin hüküm sürdüğü Akdeniz adalarından bir tanesidir. GR 20 parkuru 180 KM uzunluğunda tepelerin ve göllerin arasında bir çok insanın halen keşfetmediği cennetten bir köşedir. Dik dağları ve genel olarak etrafın kayalık olması size bazı yerlerde güçlük çıkarabilir.
2- Likya
Yolu/TÜRKİYE
Değil Türkiye'nin, Dünya'nın en iyi trekking yollarından birisi olan Likya yolu toplam uzunluğu 509 KM. Dünyanın en iyi 10 trekking yolu içerisinde gösterilen Likya Yolu, müthiş Ege
ve Akdeniz manzarası, Antik şehirleri, muhteşem yeşili, misafirperver köy halkı ile adeta bu güzellikte kafayı yiyeceğiniz tek kelime ile harika bir parkur.
1- Walker's Haute/FRANSA & İSVİÇRE
Fransa ve İsviçre arasında ki bu rota Alp Dağları'nın 12.000 metre yüksekliğine çıkan tepelerde, eşsiz güzellikteki vadi manzaraları ile, buzul dolu göller ve bir tablo gibi olan köy manzaralarından geçiyor. Yol boyunca bir çok farklı şarap tadacağınız, sıcak köy halkının leziz Fransız yemeklerini yiyebileceğiniz, hatta parkur üzerinde ahşap kulübelerde konaklayabileceğiniz doğa üstü bir yer. Avrupa'nın en çok tercih edilen yürüyüş parkuru.