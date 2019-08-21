Son Dakika Haberleri: Avrupa'nın en eski at ırkı: Endülüs atları
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Avrupa'nın en eski at ırkı: Endülüs atları

36 dakika önce

Onlar Avrupa'nın en eski ve en zeki at ırkı olarak kabul ediliyor.

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Onlar Avrupa'nın en eski ve en zeki at ırkı olarak kabul ediliyor. Endülüs atları (Pura Raza Española) binlerce yıldır İber Yarımadası'nda yaşıyor. 15. yüzyıldan itibaren güçlü yapısı, zarafetiyle kralların gözdesi olmuştu.
İber Yarımadası, Avrupa, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:01 
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