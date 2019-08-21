Avrupa'nın en eski at ırkı: Endülüs atları
36 dakika önce
Onlar Avrupa'nın en eski ve en zeki at ırkı olarak kabul ediliyor.
Onlar Avrupa
'nın en eski ve en zeki at ırkı olarak kabul ediliyor. Endülüs atları (Pura Raza Española) binlerce yıldır İber Yarımadası
'nda yaşıyor. 15. yüzyıldan itibaren güçlü yapısı, zarafetiyle kralların gözdesi olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:01
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