Avrupa'nın En Genç Nüfusuna Sahip Ülkesiyiz"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, "Biz artık 1 trilyon dolar gayri safi milli hasıla sınırına dayanmış, 82 milyon insanı olan ve Avrupa'nın en genç nüfusa sahip ülkesiyiz.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, "Biz artık 1 trilyon dolar gayri safi milli hasıla sınırına dayanmış, 82 milyon insanı olan ve Avrupa'nın en genç nüfusa sahip ülkesiyiz." dedi.



Atay, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin desteğiyle ve Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği'nin organizasyonuyla Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen "Kariyer Fuarı"nda konuştu.



Türkiye'nin dünyanın her yerinden yetenekli gençlere ihtiyacı olduğunu söyleyen Atay, "Bütün gelişmiş ekonomilerin yaptığı gibi biz de yetenekli insanları ülkemize çekmek istiyoruz. Alman gençleri de gelsinler Türkiye'nin zenginliğini görsünler, havamızı, suyumuzu, mutfağımızı, insanlığımızı görsünler, sanayimizi tanısınlar, endüstriyel hayatta nerelere geldiğimizi görsünler." diye konuştu.



Türkiye'nin 15 yıl önce savunma sanayi alanında ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayabildiğini kaydeden Atay, "Şu anda yüzde 67'sini kendimiz üretiyoruz." diye konuştu.



Atay, Türkiye'nin artık her şeyi üretebildiğini belirterek, "Biz artık 1 trilyon dolar gayri safi milli hasıla sınırına dayanmış, 82 milyon insanı olan ve Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz." ifadelerini kullandı.



Son 10 yıl içerisinde 9 milyon yeni istihdam alanı oluşturduklarını kaydeden Atay, "Herkese ihtiyacımız var, yetenekli, sert disiplin sahibi, iddiası ve güçlü değer yargıları olan herkese ihtiyacımız var. Gelin Türkiye'de iş de var, AŞ da var." değerlendirmesinde bulundu.



Atay, İstanbul'da oluşturulan büyük sağlık yatırımlarını hatırlatarak, "Şimdiden size müjdeliyorum, önümüzdeki yıl orada uluslararası kariyer organizasyonumuz olacak ve dünyanın her yerinden sağlık alanında kariyer yapmak isteyen insanlar Türkiye'ye gelecekler." diye konuştu.



Fuarın açılışında ayrıca Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Münster Başkonsolosu Pınar Gülün Kayseri, Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği Başkanı Fuat Erdal ile firma temsilcileri katıldı.

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