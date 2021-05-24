Avrupa'nın en golcüsü Bayern Münihli Lewandowski - Son Dakika

Avrupa'nın en golcüsü Bayern Münihli Lewandowski

24.05.2021 13:35
Avrupa'nın en golcüsü Bayern Münihli Lewandowski, System.String[]

Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginde 2020-2021 sezonunun tamamlanmasıyla, gol kralları da belli oldu.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginde 2020-2021 sezonunun tamamlanmasıyla, gol kralları da belli oldu.

Almanya'da (Bundesliga) oynadığı 29 maçta 41 gole ulaşan Bayern Münih'in forveti Robert Lewandowski, kıtanın en skoreri olmayı başardı.

Ligde 6. kez gol krallığına ulaşan 32 yaşındaki Polonyalı futbolcu, Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu "Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan futbolcu" unvanını ele geçirdi.

İspanya'da (La Liga) Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ligi 30 golle tamamlayarak krallık yarışında zirveyi aldı. Messi, üst üste 5, toplamda ise 8. kez ipi göğüsledi.

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, Serie A'da kaydettiği 29 golle ilk sırada yer aldı. İngiltere Premier Lig ve La Liga'nın ardından Serie A'da da krallık yarışını kazanan Ronaldo, bu başarıyı elde eden ilk isim olarak tarihe adını yazdırdı.

Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain'den (PSG) Kylian Mbappe 27, İngiltere'de (Premier Lig) Tottenhamlı Harry Kane ise 23 golle en skorer isim olma başarısı gösterdi.

Öte yandan, Ligue 1 şampiyonu Lille'in en golcü ismi Burak Yılmaz (16), Premier Lig birincisi Manchester City'nin en skorer oyuncusu da İlkay Gündoğan (13) oldu.

Avrupa'nın en büyük 5 liginde en golcü 20 futbolcu ise şöyle:

Robert Lewandowski (Bayern Münih): 41

Lionel Messi (Barcelona): 30

Cristiano Ronaldo (Juventus): 29

Andre Silva (Eintracht Frankfurt): 28

Erling Haaland (Borussia Dortmund): 27

Kylian Mbappe (PSG): 27

Romelu Lukaku (Inter): 24

Karim Benzema (Real Madrid): 23

Harry Kane (Tottenham): 23

Gerard Moreno (Villarreal): 23

Luis Muriel (Atalanta): 22

Muhammed Salah (Liverpool): 22

Luis Suaez (Atletico Madrid): 21

Dusan Vlahovic (Fiorentina): 21

Wissam Ben Yedder (Monaco): 20

Memphis Depay (Lyon): 20

Wout Weghorst (Wolfsburg): 20

Andrej Kramaric (Hoffenheim): 20

Ciro Immobile (Lazio): 20

Simy (Crotone): 20

Robert Lewandowski, Bayern Münih, Barcelona, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa'nın en golcüsü Bayern Münihli Lewandowski - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni rezervler ile ilgili müjdeyi verdi ve haziranı işaret etti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni rezervler ile ilgili müjdeyi verdi ve haziranı işaret etti Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Bu cadde Çin'i korkutuyor! Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat yapıyorlar Bu cadde Çin'i korkutuyor! Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat yapıyorlar Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz!

Son Dakika Haberleri
14:08 İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!
14:06 Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı
13:49 Kaza geçirip yaralandı, getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti
13:46 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni rezervler ile ilgili müjdeyi verdi ve haziranı işaret etti
13:29 Kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada arkadaşını öldürdü
13:20 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız
13:19 Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi
13:17 Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor
13:16 Koronayla mücadele ederken dünya genelinde en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti
12:14 Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Kaza geçirip yaralandı, getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti Kaza geçirip yaralandı, getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti         
13:50
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız         
13:20
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti         
12:19
Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu         
12:03
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti         
09:33
Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük         
09:15
Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır         
09:12
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan         
19:40
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 14:13:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa'nın en golcüsü Bayern Münihli Lewandowski - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement