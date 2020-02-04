Avrupa’nın en golcüsü Immobile, Sörloth takipte - Son Dakika
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Avrupa’nın en golcüsü Immobile, Sörloth takipte

6 saat önce

Bu sezon toplamda 30 maç, 19 gol ve beş asist; ligdeyse 13 maçta 16 gol ve dört asist... 24 yaşındaki Alexander Sörloth, Trabzonspor’da kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor.

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Bu sezon toplamda 30 maç, 19 gol ve beş asist; ligdeyse 13 maçta 16 gol ve dört asist... 24 yaşındaki Alexander Sörloth, Trabzonspor’da kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Son olarak Fenerbahçe’ye karşı bir gol atan Norveçli, son dört lig maçında tam yedi gol bulmayı başardı.

Sörloth bu rakamlarla, Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında, ligde en çok gol atan dördüncü futbolcu oldu. Sötloth’u yalnızca Serie A ekiplerinden Lazio’lu Ciro Immobile, Bundesliga’dan Bayern Münih’li Robert Lewandowski ve yine Serie A’dan Juventus’lu Cristiano Ronaldo geride bırakabildi.

Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig’in en golcü beş ismi aşağıdaki gibi sıralandı:

Ciro Immobile (Lazio): 16 maç, 25 gol (Maç başı 1,56 gol)

Robert Lewandowski (Bayern Münih): 16 maç, 22 gol (Maç başı 1,38 gol)

Cristiano Ronaldo (Juventus): 14 maç, 19 gol (Maç başı 1,36 gol)

Alexander Sörloth (Trabzonspor): 13 maç, 16 gol (Maç başı 1,23 gol)

Danny Ings (Southampton): 13 maç, 14 gol (Maç başı 1,07 gol)

Trabzonspor, Sörloth’u Crystal Palace’tan iki yıllığına kiraladı. Yani Sörloth’ün Trabzonspor’da oynaması beklenen süre bu sezon sonunda değil, gelecek sezon (2020/21 sezonu) sonunda sona eriyor.

(Kaynak | Twitter: OptaCan)

Trabzonspor, Juventus, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:15 
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