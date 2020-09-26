Avrupa'nın en güzel 30 kasabası arasına giren Gölyazı havadan görüntülendi - Son Dakika

Avrupa'nın en güzel 30 kasabası arasına giren Gölyazı havadan görüntülendi

BURSA'da, Japon Seyahat Acenteleri Birliği (JATA) verilerine göre Avrupa'nın en güzel 30 kasabasından biri seçilen Gölyazı Mahallesi, dronla havadan görüntülendi.

Avrupa'nın en güzel 30 kasabası arasına giren Gölyazı havadan görüntülendi, System.String[]

BURSA'da, Japon Seyahat Acenteleri Birliği (JATA) verilerine göre Avrupa'nın en güzel 30 kasabasından biri seçilen Gölyazı Mahallesi, dronla havadan görüntülendi. Avrupa ülkeleri arasında Türkiye'yi Gölyazı Mahallesi'nin temsil etmesi, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Gölyazı Mahallesi listeye 10'uncu sıradan girdi.

Ajans Press'in, Japon Seyahat Acenteleri Birliği (JATA) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa'nın en güzel 30 kasabasının yer aldığı liste belli oldu. Türkiye'den Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi listede 10'uncu sırada yer alarak, en güzel kasabalar arasına girdi. Listenin ilk 5'inde yer alan diğer yerleşim yerleri ise Kilkenny (İrlanda), Berat (Arnavutluk), Civita Di Bagnoregio (İtalya), Procida (İtalya), Conwy (Galler) olarak açıklandı. Listede Polonya, Fransa, Almanya ve Norveç gibi birçok farklı ülkeden kasabaların yer aldığı belirtildi.

'DAHA İLERİ SIRALARA ÇIKACAĞIZ'Bursa'nın en zengin antik yerleşim yerlerinden biri olan Gölyazı'nın JATA verilerine göre Avrupa'daki en güzel 30 kasaba arasına girmesi, bölge halkı tarafından gururla karşılandı. Derin bir yarımadanın üzerinde kurulan Gölyazı'nın tarihinin M.Ö. 6'ncı yüzyıla uzandığını belirten Gölyazı Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin, bölgenin eski isminin Apolyont olduğunu belirtti. Gölyazı'nın Antik Yunan kentinin üzerine kurulmuş bir yerleşim olduğunu belirten Şahin, "Gölyazı, tarihi ve doğal konumu ile ender yerlerden biridir. Eski ismi Apollonia'dır. 1322 yılında Osmanlı Devleti zamanında buraya Türkler yerleşmiş. İlk defa gelenler buraya hayran kalıp arkadaşlarına da tavsiye ediyorlar. Yapılan reklamlar sayesinde ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor. Böyle bir yerde yaşamak bizler için bir şans. Gelen misafirlerimiz de burayı görünce hayrete düşüyorlar. Bu yıl koronavirüsten dolayı biraz azalma oldu. Bugün Avrupa'da, mahallemizin en güzel kasabalar arasında 10'uncu sırada olması bizleri mutlu etti. İnşallah eksiklerimizi de tamamlayınca daha ileri sıralara çıkacağız" dedi."GELEN MİSAFİRLER 'TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR YER VAR MI' DİYOR"

Gelen misafirlerin mahalleyi çok beğendiğini ve Türkiye'de böyle bir yerin olduğuna inanamadıklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Atilla Yılmaz ise, "Gölyazı Türkiye'de tek olan bir yer. Gelen misafirlerimiz burayı beğenerek geri dönüyorlar. İlk defa gelenler 'Türkiye'de böyle bir yer var mı' diye soruyorlar. Biz burada sandal turu yapıyoruz. Gelen misafirlerimizi göl etrafında gezdiriyoruz. Gölyazı'nın Avrupa'daki en güzel 30 kasaba arasına girmesi sebebiyle gururluyuz, mutluyuz" ifadelerini kullandı.


Avrupa'nın en güzel 30 kasabası arasına giren Gölyazı havadan görüntülendi
Avrupa'nın en güzel 30 kasabası arasına giren Gölyazı havadan görüntülendi
Avrupa'nın en güzel 30 kasabası arasına giren Gölyazı havadan görüntülendi
Avrupa'nın en güzel 30 kasabası arasına giren Gölyazı havadan görüntülendi
Avrupa'nın en güzel 30 kasabası arasına giren Gölyazı havadan görüntülendi
Avrupa'nın en güzel 30 kasabası arasına giren Gölyazı havadan görüntülendi
Avrupa'nın en güzel 30 kasabası arasına giren Gölyazı havadan görüntülendi
Avrupa'nın en güzel 30 kasabası arasına giren Gölyazı havadan görüntülendi
Avrupa'nın en güzel 30 kasabası arasına giren Gölyazı havadan görüntülendi
Avrupa'nın en güzel 30 kasabası arasına giren Gölyazı havadan görüntülendi
Avrupa'nın en güzel 30 kasabası arasına giren Gölyazı havadan görüntülendi
Avrupa'nın en güzel 30 kasabası arasına giren Gölyazı havadan görüntülendi

Gölyazı, Avrupa, Japon, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 13:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avrupa'nın en güzel 30 kasabası arasına giren Gölyazı havadan görüntülendi - Son Dakika

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