Avrupa'nın en güzel kasabaları belli oldu - Son Dakika

Avrupa'nın en güzel kasabaları belli oldu

Avrupa'nın en güzel kasabaları belli oldu.

Avrupa'nın en güzel kasabaları belli oldu, System.String[]

Avrupa'nın en güzel kasabaları belli oldu. Araştırmaya göre, Avrupa'nın en güzel kasabası İrlanda'dan Kilkenny kasabası olurken, 2'inci Arnavutluk'tan Berat, 3'üncü İtalya'dan Civita Di Bagnoregio oldu. Türkiye'den Gölyazı ise listede 10'uncu sırada yer buldu.

Ajans Press'in, Japon Seyahat Acenteleri Birliği (JATA) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa'nın en güzel 30 kasabasının yer aldığı liste belli oldu. Türkiye'den tek bir yer bu listede yer aldı. Araştırmaya göre Bursa'ya bağlı Gölyazı 10'uncu sırada yer alarak en güzel kasabalar arasına girdi. Listenin ilk 5'inde yer alan diğer yerleşim yerleri ise Kilkenny (İrlanda), Berat (Arnavutluk), Civita Di Bagnoregio (İtalya), Procida (İtalya),Conwy (Galler) olarak açıklandı. Listede Polonya, Fransa, Almanya ve Norveç gibi birçok farklı ülkeden kasabaların yer aldığı kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, kasabalar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl köy ve kasabalarla ile alakalı basına 69 bin 318 haber yansıdığı tespit edildi. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı olan ve mahalle olarak geçen Gölyazı hakkında çıkan haber sayısına bakıldığında ise bu yıl 538 adet olduğu kaydedildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise Gölyazı'da yapılan yeniliklerin ve çalışmaların ön planda olduğu görüldü.

(İHA)

Gölyazı, Avrupa, İtalya, Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa'nın en güzel kasabaları belli oldu - Son Dakika

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