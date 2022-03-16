AVRUPA'NIN EN İRİ KARTALI, KONYAALTI SAHİLİNDE GÖRÜLDÜ - Son Dakika

KUŞ gözlemcileri Mustafa Erturhan ve Kezban Tatlı, Antalya'nın Konyaaltı sahilinde Avrupa'nın en iri kartalı olarak bilinen genç bir akkuyruklu kartal fotoğrafladı. Erturhan, sahilde çok nadir görülebilecek bir tür olan akkuyruklu kartalın en son 2011'de Patara sahilinde görüldüğünü, bu kaydın Antalya merkez açısından ilk olduğunu açıkladı.

Bilimsel adı 'Haliaeetus albicilla' olan ve Avrupa'nın en iri kartalı olarak bilinen akkuyruklu kartal, Antalya merkezde ilk kez Konyaaltı sahilinde görüntülendi. Kuş gözlemcileri Mustafa Erturhan ve Kezban Tatlı, Antalya'da göçmen kuşların rotası olan Konyaaltı sahilinde Boğaçay nehrinin denize döküldüğü alanlarda, kuş gözlemi sırasında akkuyruklu kartalla karşılaştı.

ÖNCE DENİZ ÜZERİNDE GÖRÜLDÜ

Kezban Tatlı'nın dürbünle gözlemi sırasında akkuyruklu kartalı deniz üzerinde fark ettiğini ve hemen fotoğraflamaya başladıklarını anlatan Erturhan, 'Normalde sahillere pek inmeyen, yüksek kesimlerde yaşayan bir kuş türü. Antalya'nın yüksek kesimleri Toroslar'da gözlemlenebilirken, sahil bölgesinde ilk defa 2011 yılında Patara sahilinde kayıt altına alınmış. Konyaaltı sahilinde fotoğrafladığımız akkuyruklu kartal ise Antalya merkez açısından ilk gözlem. Ancak genel sahiller açısından Patara'dan sonraki ikinci gözlem oldu" dedi.

SOĞUK HAVANIN ETKİSİ

Erturhan, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) listesinde 'LC-asgari endişe, yaygın bulunan türler' kategorisinde yer alan akkuyruklu kartalın Konyaaltı sahilinde yaklaşık 400 metre mesafeden fotoğraflandığını kaydetti. Genç birey olduğunu belirten Erturhan, 'Mart ayının normalden daha soğuk geçmesi, yağışlı ve fırtınalı havanın sahil bölgesinde görülmesinde etken olabileceğini düşünüyorum. Kendi açımdan ilk defa sahilde görüyorum. Denizden kara üzerine gelirken hemen fotoğrafladık" dedi.

Tüyleri genellikle gri, kahve, sarı tonlardan oluşan akkuyruklu kartalların kuyruklarında beyaz renkler de bulunuyor. Boyları 70-90 santimetre, kanat açıklıkları 200-240 santimetre, ağırlıkları da 3.5- 7 kilogramı bulabiliyor. Ortalama yaşam süreleri de 20 yıl olarak gösteriliyor.