Avrupa'nın en iyi futbol takımları arasında Galatasaray 23. sırada yer aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa'nın en iyi futbol takımları arasında Galatasaray 23. sırada yer aldı - Son Dakika Spor

Avrupa'nın en iyi futbol takımları arasında Galatasaray 23. sırada yer aldı

6 saat önce

UEFA'nın, 1955-2019 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların başarılarına göre belirlediği listede, zirveye, Real Madrid yerleşti.

Avrupa'nın en iyi futbol takımları arasında Galatasaray 23. sırada yer aldı, System.String[]

UEFA'nın, 1955-2019 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların başarılarına göre belirlediği listede, zirveye, Real Madrid yerleşti.


İspanya temsilcisi, en çok kupa kazanan, maça çıkan, karşılaşma kazanan ve gol atan ekip unvanlarını da elde ederek tüm zamanların en iyi takımı listesinde rakiplerine açık ara fark attı.


İkinci sırada Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yer aldığı listenin ilk üçü arasına adını yazdıran diğer takım ise İspanya'nın Barcelona ekibi oldu.


En başarılı Türk takımı Galatasaray


En başarılı Avrupa takımları arasına 23. sıradan adını yazdıran Galatasaray, 26 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 175 karşılaşmanın 57'sinden zaferle ayrılırken, 43 maçta berabere kaldı ve 75 müsabakada yenilgi yaşadı. Kalesinde 272 gol gören sarı-kırmızılı takım, rakip ağları 213 kez sarstı ve toplamda 157 puan topladı.


Listede yer alan diğer Türk takımlarından Fenerbahçe 47'nci, Beşiktaş 55'inci, Trabzonspor 116'ncı, Medipol Başakşehir 315'inci, Sivasspor 384'üncü ve Bursaspor 445'inci sırada yer aldı.


UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:29 
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