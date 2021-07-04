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?Avrupa'nın En İyileri İzmir'de - Son Dakika

?Avrupa'nın En İyileri İzmir'de

04.07.2021 11:07
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İzmir, CEV U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na 8-11 Temmuz tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

İzmir, CEV U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na 8-11 Temmuz tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Sporseverler, Avrupa plaj voleybolunun 20 yaş altı kategorisindeki en iyi sporcularını izleme fırsatı bulacak.

BVA Plaj Voleybol Balkan Şampiyonası ile İzmir'i plaj ve su sporlarında uluslararası turnuvalar merkezi yapma yolunda ilk adımı atan, U18 ve U22 Avrupa Şampiyonası ile CEV Continental Cup'ı başarıyla organize eden İzmir, şimdi de U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İnciraltı'ndaki Plaj Voleybolu Tesislerinde düzenlenecek dev şampiyona, 8-11 Temmuz tarihleri arasında organize edilecek ve Avrupa'nın en iyi sporcuları şampiyonluk için mücadele verecek.

Kadınlarda ülkemizi Nur Akyüz - Sanem Baş ve Irmak Gökçen - Ece Özdemir ikilileri temsil edecek. Kadınlarda Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Finlandiya, Belçika, Bulgaristan, Norveç, Yunanistan, Slovakya, Hırvatistan, Andorra, Rusya, Fransa, Sırbistan, Romanya, İsrail, Litvanya, Estonya, Slovenya, Danimarka, Avusturya, Polonya, Almanya, İsveç, Çekya, Macaristan, İtalya, Ukrayna, İspanya ve İsviçre şampiyonluk kupası için plajdaki yerlerini alacak.

U20 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda erkeklerde ülkemizi Batuhan Kuru - Necmi Ayberk Güllük, Sacit Kurt - Can Ahmet ve Furkan Ramazan Kaplan - Bahadır Utku Kesgin ikilileri temsil edecek. Erkeklerde Türkiye'nin yanı sıra İsveç, Almanya, İtalya, Hollanda, Letonya, Polonya, İsviçre, İsrail, Avusturya, Ukrayna, Çekya, Macaristan, Fransa, Portekiz, İspanya, Slovenya, Belçika, Sırbistan, Litvanya, Slovakya, Romanya, Rusya, Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya ve Lihtenştayn yer alacak.

İzmir'e ivme kazandıracak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başardıklarımız, daha iyilerinin habercisi" sözünden güç aldıklarını vurgulayarak, "Avrupa Voleybol Konfederasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu ile çok iyi bir iş birliği yakaladık. Son iki yılda plaj voleybolunda dördüncü uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacağız. İzmir'i plaj ve su sporlarında ülkemizin merkezi haline getirmek istiyoruz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ise uluslararası organizasyonların İzmir'in spor kenti olmasına önemli bir ivme kazandıracağını vurgulayarak, "Pandemi nedeniyle tüm Dünya'da hayat dururken, biz hem plaj voleybolu, hem de Maraton İzmir gibi çok önemli uluslararası organizasyonları başarıyla organize ettik. U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası da kentimizin uluslararası tanıtımında çok etkin bir rol üstlenecek. 1 Temmuz'daki yeni dönemin başlamasının ardından ilk kez seyircili bir turnuva düzenlemenin de mutluluğu içerisindeyiz" diye konuştu.

?Avrupa'nın En İyileri İzmir'de

Avrupa Şampiyonası, voleybol, Gökçen, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum ?Avrupa'nın En İyileri İzmir'de - Son Dakika


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