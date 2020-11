Avrupa'nın en iyilerinde Türkiye'ye 9 ödül

DÜNYA turizminin oscarları olarak kabul edilen World Travel Awards (WTA) ödüllerinde, Avrupa'nın en iyileri açıklandı. Türkiye'den 6 otel ve Türk Hava Yolları, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi. Türkiye, toplamda 9 ödül aldı.

Dünyanın en iyi seyahat, turizm ve konaklama, marka ve destinasyonlarının bir yıl süren çalışmalar ve oylamalar sonucunda belirlendiği WTA ödüllerinin Avrupa kategorisi sonuçları belli oldu. Avrupa'nın en iyileri ödül listesine, Türkiye'den Türk Hava Yolları ve 6 otel girmeyi başardı.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ZORLUKLARKazananların Avrupa'nın seyahat ve turizm sektörünün en iyilerini temsil ettiğini belirten WTA kurucusu Graham Cooke, "Hepsi, benzeri görülmemiş zorluklarla geçen bir yılda olağanüstü direnç gösterdi. WTA 2020 programı halk tarafından rekor sayıda oy aldı. Bu, seyahat ve turizm iştahının hiç bu kadar güçlü olmadığını ve küresel iyileşme başladığında sektörün geleceği için iyiye işaret olduğunu gösteriyor" dedi. THY VE İSTANBUL OTELLERİWTA Avrupa'nın en iyileri 2020 listesinde Türk Hava Yolları, Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>sınıfında Avrupa'nın en iyi havayolu oldu. İstanbul 'dan Çırağan Palace Kempinski Avrupa'nın en iyi oteli seçildi. Conrad Istanbul Bosphorus Avrupa'nın en iyi şehir oteli oldu. ANTALYA'YA 5 ÖDÜL Antalya 'dan Rixos Sungate Avrupa'nın en iyi eğlence oteli, The Land of Legends Kingdom Hotel Avrupa'nın en iyi tema park oteli ödülünü aldı. Cornelia Diamond Golf Resort&SPA ise Avrupa'nın en iyi tam entegre tatil köyü, lüks her şey dahil oteli ve lüks tatil köyü olmak üzere üç ödül aldı. Bodrum 'dan Lujo Art&Joy Hotel, Avrupa'nın en iyi lüks yaşam tarzı tesisi seçildi. TÜRKİYE ÖDÜLLERİWTA'nın Türkiye'nin en iyilerinin de belirlendiği listede ise 26 ödül bulunuyor. Türkiye'nin en iyileri listesi şöyle:

En iyi her şey dahil tesisi, Concorde de Luxe Resort. En iyi sahil tesisi, D Maris Bay. En iyi butik otel, Hotel Les Ottomans. En iyi iş oteli, Conrad Istanbul Bosphorus. En iyi araç kiralama şirketi, Hertz. En iyi şehir oteli, Hilton Istanbul Kozyatağı. En iyi konferans oteli, Conrad Istanbul Bosphorus. En iyi tasarım otel, Orange County Resort Hotel Kemer. En iyi destinasyon yönetimi Mercan DMC Turkey. En iyi eğlence oteli, Rixos Premium Belek. En iyi aile tesisi, Rixos Premium Tekirova. En iyi tarihi miras otel, argos in Cappadocia. En iyi otel geliştirme şirketi, Rixos Hotels. En iyi otel, Çırağan Palace Kempinski İstanbul. En iyi otel rezidansları, Residences at Mandarin Oriental, Bodrum. En iyi otel suiti, Sultan Suite @ Çırağan Palace Kempinski Istanbul. En iyi yaşam tarzı oteli, Lazzoni Hotel En lüks oteli, Çırağan Palace Kempinski Istanbul. En lüks otel villası, The Villa @ D Maris Bay. En lüks yaşam tarzı tesisi, Concorde de Luxe Resort. En iyi online seyahat acentesi, TatilBudur. En iyi tesisi, Rixos Premium Belek. En iyi servisli daireleri, Somerset Maslak Istanbul. En iyi tur operatörü, Mercan DMC Turkey. En iyi seyahat acentesi, Turkland Travel Agency. En iyi seyahat yönetimi şirketi, Viking Turizm.