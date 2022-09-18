Burak'ın gözünden bile sakındığı eşi olay oldu! Neden çirkin biriyle evlendin demişlerdi

Avrupa'nın en temiz tesisi olan Gemlik Kampüsümüzde deneme üretimine ve sayısı hızla artan akıllı cihazlarımızın testlerine devam ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Togg'un Gemlik Kampüsü'nde testler aralıksız devam ediyor - Son Dakika

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