Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) 22- 28 Şubat tarihleri arasında Avrupa genelindeki en yoğun uçuş trafiğine sahip havalimanlarını açıkladı. EUROCONTROL Genel Direktörü Eamonn Brennan'ın twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul Havalimanı bu hafta günlük ortalama 501 uçuşla ilk sırasında yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 438 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı takip ederken 425 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı üçüncü, 398 uçuşla Frankfurt Havalimanı dördüncü, 348 uçuşla Madrid Havalimanı beşinci sırada yer aldı

Kaynak: DHA

28 Şubat, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu - Son Dakika

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