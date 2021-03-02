Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu

02.03.2021 13:32
Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu

TÜRKİYE'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, 22- 28 Şubat tarihleri arasında günlük ortalama 501 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

TÜRKİYE'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, 22- 28 Şubat tarihleri arasında günlük ortalama 501 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) 22- 28 Şubat tarihleri arasında Avrupa genelindeki en yoğun uçuş trafiğine sahip havalimanlarını açıkladı. EUROCONTROL Genel Direktörü Eamonn Brennan'ın twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul Havalimanı bu hafta günlük ortalama 501 uçuşla ilk sırasında yer aldı.  İstanbul Havalimanı'nı günlük 438 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı takip ederken 425 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı üçüncü, 398 uçuşla Frankfurt Havalimanı dördüncü, 348 uçuşla Madrid Havalimanı beşinci sırada yer aldı


- İstanbul
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı kuş sürüsü içine girdi Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı kuş sürüsü içine girdi Kesk'ten İstanbul'da 'Tüik Gerçeği Gizliyor' Eylemi... Mehmet Bozgeyik: 'Asgari Ücretin Ortalama Ücret Hâline Getirildiği Bir Durumla Karşı... Kesk'ten İstanbul'da 'Tüik Gerçeği Gizliyor' Eylemi... Mehmet Bozgeyik: 'Asgari Ücretin Ortalama Ücret Hâline Getirildiği Bir Durumla Karşı... Beşiktaş Futbol AŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da yapıldı Beşiktaş Futbol AŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da yapıldı

28 Şubat, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2023 21:05:47. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement