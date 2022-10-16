Avrupa'nın farklı kentlerinde hayat pahalılığı protestosu

Yüksek enflasyon ve enerji krizi Avrupa kentlerinde protestolara neden oluyor. Fransa, Almanya ve İtalya'da vatandaşlar hayat pahalılığını protesto etti, hükümetten daha fazla sosyal yardım talep etti.Yüksek enflasyon ve enerji krizi Avrupa kentlerinde protestolara neden oluyor. Fransa, Almanya ve İtalya'da vatandaşlar hayat pahalılığını protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi hayat pahalılığına karşı protestolara katıldı. Sol partilerin ve sendikaların çağrısıyla sokağa çıkan protestocular, ücret artışı, kar vergilendirmesi ve enflasyonun etkisini azaltacak adımlar talep ediyor.

Fransa'da üç hafta önce petrol rafinerilerinde ve depolarda yaşanan gaz sıkıntısı sonrası başlayan grevlerin yanı sıra, bugün binlerce kişi Paris sokaklarında hayat pahalılığı ve "iklim değişikliği konusundaki eylemsizliği" protesto etti.

Prortestolarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomi politikaları eleştirilirken, enerji, temel gıda ürünleri ve kira fiyatlarının dondurulması talep edilidi. Solcu Boyun Eğmeyen Fransa partisinden Mathilde Panot, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hareketin yayılmaya başladığını görebilirsiniz. Bunu nükleer sektöründe görebilirsiniz. Kamyon şoförleri Salı günü iş bırakma eylemlerini duyurdu ve bir çok diğer sektör onlara katılmaya başladı" dedi. Fransa'da pek çok sendika Salı gününü kara taşımacılığı, demiryolu ve kamu sektörünü etkilemesi beklenen grev günü ilan etti. Hazine Bakanı Gabriel Attal, Pazar günü yaptığı açıklamada grevlerin devam etmesini "kabul edilemez" olarak değerlendirdi, "Elbette grev bir haktır ancak ülkenin bir noktada çalışabilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Ülkede petrol istasyonlarının üçte birinde tedarik problemleri yaşanıyor, sürücülerin sıklıkla benzin alabilmek için saatlerce beklemesi gerekiyor. Fransa'da enflasyon yaklaşık yüzde 6. Ülke çapında yapılan protesto ve grevlerin önümüzdeki aylarda hükümetin tartışmalı emeklilik paketini geçirebilmesini etkileyebileceği kaydediliyor. Macron yönetimi emeklilik yaşını 62'den 65'e yükseltmeyi vaat etmişti, ancak bu karara sendikalar ve sol partiler karşı çıkıyor.

"Yoksullara acil yardım"

Cumartesi günü Almanya'da artan enerji ve gıda fiyatları protesto edildi. Başbakan Olaf Scholz'un ofisinin önünde toplanan 200 kişilik bir grup, "yoksullara acil yardım" sloganları atarak alt gelir grubuna mensup vatandaşlara destek çağrısı yaptı. Campact kampanya platformu, 2021 yılının sonuna kadar Almanya'da yaşayan çocuk ve gençlerin yüzde 20'si, yetişkinlerin ise yüzde 16'sının yoksulluktan etkileneceğini kaydetmişti.

İtalya'nın başkenti Roma'da da Cumartesi günü bir grup artan gaz ve elektrik fiyatlarını protesto etmek ve faturalarda kesinti, maaş artışı ve daha fazla sosyal yardım talep etmek için toplandı. Göstericilerden Andrea Ilari, "İnsanlar artışı faturalarında hissetmeye başladı. Toplumun daha zayıf kesimleri ve alt gelir grubuna mensup olanları için bu çok ciddi bir sorun olacak" ifadelerini kullandı.

Savaşın etkileri, gıda krizi ve enflasyon, gelişmiş Avrupa ülkelerinde de sosyal çalkantı endişelerini artırıyor. Uzmanlar "büyük türbülans dönemi" uyarısında bulunuyor, siyasiler de çıkış yolu arıyor.

AFP, epd/ AI, HT