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Avrupa'nın futbol organizasyonunda şampiyon belli olacak - Son Dakika

Avrupa'nın futbol organizasyonunda şampiyon belli olacak

02.07.2021 17:19
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Televizyon platformu TV+, Euro 2020 heyecanını futbolseverlerle buluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Televizyon platformu TV+, Euro 2020 heyecanını futbolseverlerle buluşturmaya devam ettiğini belirtti. Avrupa'nın futbol turnuvasında çeyrek final, yarı final ve final mücadelelerinin TV+'tan naklen izlenebileceği ifade edildi.

Ayrıca temmuzda sporseverlerin NBA ve Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki şampiyonluk çekişmesi ile Formula 1'deki Avusturya, İngiltere ve Macaristan GP'lerini canlı olarak takip edebilecekleri kaydedildi. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluğa giden yoldaki tüm mücadelelerin TRT, TRT 4K ve TRT Spor üzerinden TV+ izleyicileri ile buluşacağı kaydedildi.

NBA ŞAMPİYONU TV+'TA BELLİ OLACAK

TV+'ta ayrıca NBA, Wimbledon Tenis Turnuvası ve Formula 1 heyecanlarının da yaşanacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre dünyanın en çok takip edilen basketbol ligi NBA'de 26 yıl aradan sonra finale yükselen Phoneix Suns'ın rakibini belirleyecek Atlanta Hawks- Milwaukee Bucks serisi TV+'ta canlı olarak ekranlara gelecek. NBA şampiyonu da yine TV+'ta belli olacak.

WİMBLEDON'DA KUPALAR SAHİPLERİNİ TV+'TA BULACAK

Tenis takviminin 4 büyük turnuvasından biri olan Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki şampiyonluk yarışının da TV+'ta olacağı açıklandı. Britanya'da 10 Temmuz'da oynanacak tek kadınlar, 11 Temmuz'daki tek erkekler finali heyecanları TV+'tan naklen yayınlanacak.

FORMULA 1 ŞÖLENİ TV+'TA

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olarak değerlendirilen Formula 1'de, 4 Temmuz'daki Avusturya, 18 Temmuz'daki İngiltere ve 1 Ağustos'taki Macaristan Grand Prix'lerinin hem sıralama turları hem de yarış coşkusu ile TV+'ta izlenebileceği de vurgulandı.


Avrupa'nın futbol organizasyonunda şampiyon belli olacak
Avrupa'nın futbol organizasyonunda şampiyon belli olacak

Wimbledon, Euro 2020, Futbol, Tenis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avrupa'nın futbol organizasyonunda şampiyon belli olacak - Son Dakika


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