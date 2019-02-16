Son Dakika Haberleri: Avrupa'nın Göbeğinde Her Gece 3 Bin Kişi Sokakta Yatıyor!

Avrupa'nın Göbeğinde Her Gece 3 Bin Kişi Sokakta Yatıyor!

15 dakika önce

BELÇİKA'da '400 Çatı' adlı kampanyanın ülkedeki evsizlere ilişkin yaptığı anket sonuçları, evsizlerin yüzde 60'nın bir yıldan fazladır konaklayacak bir yer bulamadığını ortaya koydu.

Avrupa'nın Göbeğinde Her Gece 3 Bin Kişi Sokakta Yatıyor!, System.String[]
BELÇİKA'da '400 Çatı' adlı kampanyanın ülkedeki evsizlere ilişkin yaptığı anket sonuçları, evsizlerin yüzde 60'nın bir yıldan fazladır konaklayacak bir yer bulamadığını ortaya koydu. Evsizlere konaklama ayarlamaya çalışan kampanya yetkililerinin, yaklaşık 300 kişiyle yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 81'i açık alanda uyuduğunu bildirdi. Anket katılımcılarının yarısı, fiziksel saldırıya uğradığını açıklarken, üçte biri ise kronik bir hastalığı bulunduğunu ifade etti.

Katılımcılar arasında en uzun süre evsiz kalan kişinin, 24 yıldır sokakta yaşadığı belirtilirken, Belçika'da Afrika kökenli evsiz kişi sayısında artış olduğu gözlemlendi. Özellikle başkent Brüksel'in şehir merkezinde, sokaklarda karton üstünde uyuyan ve dilencilik yapan evsiz kişilere sıklıkla rastlanıyor. Başkentte her gece 3 bine yakın kişinin sokakta uyuduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:40 

Belçika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan'ın S-400 Açıklamasına ABD'den Cevap: Seyirci Kalmayız Göreme'de Yıkım Yapılacak Yerin Sahibi: İmar Barışı İçin 36 Bin TL Ödedim

Üretici ve Yatırımcıya 1,5 Milyar Liralık Hibe Paketi Havalimanlarındaki Güvenlik Kontrol Noktalarında, Aranmalara Engel Olanlara 2 Bin 832 TL Ceza Kesilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 14:55:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa'nın Göbeğinde Her Gece 3 Bin Kişi Sokakta Yatıyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]