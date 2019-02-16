Avrupa'nın Göbeğinde Her Gece 3 Bin Kişi Sokakta Yatıyor!
15 dakika önce
BELÇİKA'da '400 Çatı' adlı kampanyanın ülkedeki evsizlere ilişkin yaptığı anket sonuçları, evsizlerin yüzde 60'nın bir yıldan fazladır konaklayacak bir yer bulamadığını ortaya koydu.
BELÇİKA'da '400 Çatı' adlı kampanyanın ülkedeki evsizlere ilişkin yaptığı anket sonuçları, evsizlerin yüzde 60'nın bir yıldan fazladır konaklayacak bir yer bulamadığını ortaya koydu. Evsizlere konaklama ayarlamaya çalışan kampanya yetkililerinin, yaklaşık 300 kişiyle yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 81'i açık alanda uyuduğunu bildirdi. Anket katılımcılarının yarısı, fiziksel saldırıya uğradığını açıklarken, üçte biri ise kronik bir hastalığı bulunduğunu ifade etti.
Katılımcılar arasında en uzun süre evsiz kalan kişinin, 24 yıldır sokakta yaşadığı belirtilirken, Belçika
'da Afrika
kökenli evsiz kişi sayısında artış olduğu gözlemlendi. Özellikle başkent Brüksel
'in şehir merkezinde, sokaklarda karton üstünde uyuyan ve dilencilik yapan evsiz kişilere sıklıkla rastlanıyor. Başkentte her gece 3 bine yakın kişinin sokakta uyuduğu tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:40
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