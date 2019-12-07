Son Dakika Haberleri: Avrupa'nın grev lideri Fransa: Diğer ülkelerde durum ne?
Son Dakika Dünya Avrupa'nın grev lideri Fransa: Diğer ülkelerde durum ne? - Son Dakika Dünya

Avrupa'nın grev lideri Fransa: Diğer ülkelerde durum ne?

6 saat önce

Ulusal grevin 5 Aralık'tan bu yana gündemi meşgul ettiği Fransa, Avrupa'da açık ara en çok 'iş bırakma'nın yaşandığı ülke. Peki diğer AB ülkelerinde durum ne? Avrupa'da grev konusunda Fransa'yı Belçika, Danimarka ve İspanya takip ediyor. Avrupa Birliği'nin 28 ülkesi arasındaysa zirvede Kıbrıs var.

Avrupa'nın grev lideri Fransa: Diğer ülkelerde durum ne?, System.String[]

Ulusal grevin 5 Aralık'tan bu yana gündemi meşgul ettiği Fransa, Avrupa'da açık ara en çok 'iş bırakma'nın yaşandığı ülke. Peki diğer AB ülkelerinde durum ne?


Avrupa'da grev konusunda Fransa'yı Belçika, Danimarka ve İspanya takip ediyor. Avrupa Birliği'nin 28 ülkesi arasındaysa zirvede Kıbrıs var.

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Aralık, Avrupa, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:29 
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