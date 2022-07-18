Avrupa'nın güneyi sıcak hava dalgasına teslimYangınlarda 100 bin hektardan fazla alan küle döndüİngiltere'de sıcaklıkların ilk kez 40 dereceyi... - Son Dakika
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Avrupa'nın güneyi sıcak hava dalgasına teslimYangınlarda 100 bin hektardan fazla alan küle döndüİngiltere'de sıcaklıkların ilk kez 40 dereceyi...

18.07.2022 22:57

- Avrupa'nın güneyi sıcak hava dalgasına teslim Yangınlarda 100 bin hektardan fazla alan küle döndü İngiltere'de sıcaklıkların ilk kez 40 dereceyi geçmesi beklenirken, İrlanda'da 135 yılın en sıcak günü yaşandı İngiltere'de aşırı sıcaklar havalimanının pistinde tahirbata yol açtı Avrupa'da...

- Avrupa'nın güneyi sıcak hava dalgasına teslim

Yangınlarda 100 bin hektardan fazla alan küle döndü

İngiltere'de sıcaklıkların ilk kez 40 dereceyi geçmesi beklenirken, İrlanda'da 135 yılın en sıcak günü yaşandı

İngiltere'de aşırı sıcaklar havalimanının pistinde tahirbata yol açtı

MADRİD - Avrupa'da sıcak hava dalgasının etkisiyle binlerce kişi hayatını kaybederken, meydana gelen orman yangınlarında 100 bin hektardan fazla alan yandı. İngiltere'de sıcaklıkların ilk kez 40 dereceyi geçmesi beklenirken, İrlanda'da 135 yılın en sıcak günü yaşandı.

Avrupa'nın güneyinde binlerce can kaybına ve orman yangınlarına neden olan sıcak hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aşırı sıcaklar, İngiltere ve İrlanda da dahil olmak üzere kuzey Avrupa'ya doğru ilerliyor. Avrupa Birliği yetkilileri ise alarma geçti.

Sıcak hava dalgası nedeniyle Portekiz, İspanya ve Fransa gibi Avrupa'nın güneyindeki ülkelerde kırsal alanlarda yüzbinlerce hektarlık ormanlık alan küle döndü. İspanya ve Portekiz'de sıcak hava nedeniyle can kaybı sayısı toplamda bini aştı. İngiltere'de ise kırmızı alarm verilerek, ulusal acil durum uyarısı yayınlandı.

İspanya'da 70 bin hektardan fazla alan yandı

İspanya, bir haftadan fazladır süren sıcak hava dalgasında 30 farklı noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar sırasında şu ana kadar 2 bin hektarlık alanın yandığı ve 1'i itfaiyeci olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Resmi verilere göre, İspanya'da bu yıl şimdiye kadar 70 bin hektardan fazla alanın yandığı ve bunun son 10 yılın en büyük rakamı olduğu belirtildi. Yetkililer ayrıca, İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle toplamda 510'dan fazla ölüm kaydedildiğini söyledi.

Portekiz'de 659 can kaybı

Portekiz'de 47 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları ve çıkan orman yangınları nedeniyle binlerce hektarlık ormanlık alan yandı. Doğa ve Ormanları Koruma Enstitüsü'ne göre Portekiz'de bu yıl 39 bin 559 hektar alan yandı. Portekiz hükümeti, aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta 659 ölüm kaydedildiğini aktarmıştı.

Fransa'da 14 binden fazla kişi tahliye edildi

Fransa'daki yerel yetkililer, güneybatı Fransa'daki Gironde bölgesinde devam etmekte olan orman yangınlarının 14 bin 800 hektarlık alanı yok ettiğini ve bölgeden 14 binden fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı. Fransa'nın bazı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Yetkililer, sıcaklıkların bazı bölgelerde 42 dereceye ulaşabileceğine dair uyardı. Fransa, 38 bölgesi için mümkün olan en yüksek uyarı olan "kırmızı alarm" yayınladı ve bölgede yaşayan insanları "son derece dikkatli olmaya" çağırdı.

İrlanda'da 135 yılın en sıcak günü yaşandı

Avrupa'nın güneyinde başlayan ve kuzeyine doğru ilerleyen sıcak hava dalgası bugün İrlanda ve Birleşik Krallık'ı da etkisi altına aldı. İrlanda'da bugün hava sıcaklığının 33.3 dereceye ulaşmasıyla 1887'den bu yana son 135 yılın en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi. İrlanda'nın başkenti Dublin'de ise hava sıcaklığı 33 dereceye ulaştı.

İngiltere'de sıcaklıkların ilk kez 40 dereceyi geçmesi bekleniyor

İngiltere'de bugün hava sıcaklığının 38.1 dereceye ulaşmasıyla yılın en yüksek sıcaklığı kaydedilmiş oldu. Sıcak hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıkların ilk kez 40 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, ülkede bazı uçuşlar ve demiryolları seferleri iptal edildi. Aşırı sıcakların salı günü de devam edeceği ve 40 dereceyi geçeceği tahmin edilirken, hükümet "ulusal acil durum" uyarısında bulundu. İngiltere'de 16 yaşındaki bir genç aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Meteoroloji Ofisinden iklim bilimcisi Dr. Nikos Christidis, "Bu duruma gelmeyeceğimizi umuyorduk, ancak İngiltere'de ilk kez 40 derecenin üzerinde bir sıcaklık tahmin ediyoruz" dedi.

Aşırı sıcaklar havalimanının pistinde tahribata yol açtı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Luton Havaalanı'nda aşırı sıcakların piste zarar vermesi nedeniyle tüm uçuşlar pist onarılana kadar askıya alındı. Havaalanından yapılan açıklamada, TSİ 18.22'de uçuşların askıya alındığı ve pistin TSİ 20.05'de yeniden açıldığı ifade edildi. Londra'nın merkezinin yaklaşık 57 kilometre kuzeyinde bulunan havalimanı, EasyJet, Wizz Air, Ryanair ve TUI gibi havayolları tarafından kullanılıyor. FlightRadar24 sitesinin verilerine göre, yaklaşık 14 uçuş Luton'dan öğleden sonra Gatwick Havalimanı ve Stansted Havalimanı dahil olmak üzere diğer havalimanlarına yönlendirildi.

Belçika, Almanya, İsviçre de alarmda

Belçika ve Almanya da önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgasının etkilerini bekleyen ülkeler arasında yer alıyor. Almanya'da ve Belçika'da çarşamba gününe kadar sıcaklıkların 35 dereceye yükselmesi ve bazı bölgelerde sıcaklıkların 40'a kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. İsviçre hükümeti ise sıcak hava dalgası uyarısı yayınladı ve ülkenin büyük bir bölümünde ciddi tehlike altında olduğunu belirtti.

AB yangınları yakından takip ediyor

AB, Avrupa'nın güneyindeki ülkelerde çıkan orman yangınlarını yakından izlediğini ve hafta sonu Fransa ve Portekiz'e ek konuşlandırmalar yapıldığını açıkladı. AB'den sözcü Balazs Ujvari, "Bu benzeri görülmemiş sıcak hava dalgası sırasında durumu izlemeye devam edeceğiz ve gerektiğinde desteğimizi seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: İHA

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