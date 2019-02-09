Son Dakika Haberleri: Avrupa'nın Her Ülkesinden Yabancılar da Fuara İlgi Gösteriyor

Avrupa'nın Her Ülkesinden Yabancılar da Fuara İlgi Gösteriyor

1 saat önce

Almanya'nın Düsseldorf kentinde devam eden 'Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'na gurbetçiler dışında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan yabancılar da akın etti.

Avrupa'nın Her Ülkesinden Yabancılar da Fuara İlgi Gösteriyor, System.String[]
Almanya'nın Düsseldorf kentinde devam eden 'Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'na gurbetçiler dışında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan yabancılar da akın etti.

Hollanda'dan da özellikle fuar için gelen yabancıların olması dikkat çekti. Hollanda'dan Düsseldorf'a gelen Frank Dietzchold da gayrimenkul standlarını gezerek projelerle ilgili bilgi aldı. - Artan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:32 Kaynak: DHA

Almanya, Düsselldorf, Avrupa, Dünya
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