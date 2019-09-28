Son Dakika Haberleri: Avrupa'nın inşası süren en büyük camisi Katar'da tanıtıldı
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Avrupa'nın inşası süren en büyük camisi Katar'da tanıtıldı

44 dakika önce

Avrupa İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) heyeti, Fransa'nın Strazburg kentinde inşası süren Eyüp Sultan Camisi ve Külliyesi'ni Katar'da tanıttı.

Avrupa'nın inşası süren en büyük camisi Katar'da tanıtıldı, System.String[]

Avrupa İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) heyeti, Fransa'nın Strazburg kentinde inşası süren Eyüp Sultan Camisi ve Külliyesi'ni Katar'da tanıttı.

Heyet, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Gays Bin Mübarek el-Kavvari ile bir araya geldi.

IGMG Başkan Yardımcısı Hakkı Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Strazburg'daki Eyüp Sultan Camisi ve Külliyesi, 15 bin metrekarelik alanıyla Avrupa'nın en büyük camisi olacak." dedi.

Külliyenin sadece bir cami olmayacağını, içinde kültürel etkinlik ve faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği birçok alanın bulunacağını ifade eden Çiftçi, Strazburg Belediyesinin de projeye destek verdiğini, külliyenin ülkedeki turistik yerler listesine dahil edileceğini söyledi.

Dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Strazburg Belediye Başkanı Roland Ries ve IGMG Başkanı Kemal Ergün'ün katılımıyla 2017'de temeli atılan külliyenin 28 kubbeli inşa edilmesi bekleniyor.

Eyüp Sultan Camii, Strazburg, Avrupa, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:20 Kaynak: AA
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