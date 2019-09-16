Son Dakika Haberleri: Avrupa’nın kalbine Türk imzası!
Son Dakika Ekonomi Haber

Avrupa’nın kalbine Türk imzası!

1 saat önce

Türk gayrimenkul sektörünün yurtdışındaki önde gelen temsilcilerinden Peker Holding, Düsseldorf'taki son yatırımı Northgate projesinin temelini attı.

Avrupa’nın kalbine Türk imzası!, System.String[]

Türk gayrimenkul sektörünün yurtdışındaki önde gelen temsilcilerinden Peker Holding, Düsseldorf'taki son yatırımı Northgate projesinin temelini attı.

Düsselldorf, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son 10 yılda kira sertifikasından Türkiye'ye servet yağdı
Yunanistan'da skandal! Türk bayrağına izin vermediler, kadın sporculara tükürdüler Ortak devriyedeki helikopterleri gören PKK'lı teröristlerde büyük panik! Hendek kazmayı durdurdular Putin Türkiye'deyken Rusya'dan S-400 çıkışı: Parçaların Türkiye'de üretilmesi mümkün

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 19:51:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa’nın kalbine Türk imzası!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]