Avrupa’nın kalbine Türk imzası!
1 saat önce
Türk gayrimenkul sektörünün yurtdışındaki önde gelen temsilcilerinden Peker Holding, Düsseldorf'taki son yatırımı Northgate projesinin temelini attı.
Türk gayrimenkul sektörünün yurtdışındaki önde gelen temsilcilerinden Peker Holding, Düsseldorf'taki son yatırımı Northgate projesinin temelini attı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:10
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