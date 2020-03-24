Avrupa'nın Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa'nın Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Avrupa'nın Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor

6 saat önce

Avrupa'nın tamamını etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı artarken, ülkeler de salgının daha fazla yayılmasını önlemek için ek tedbirler almaya devam ediyor.

Avrupa'nın Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor, System.String[]

Avrupa'nın tamamını etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı artarken, ülkeler de salgının daha fazla yayılmasını önlemek için ek tedbirler almaya devam ediyor.

Kosova'da hükümet, Kovid-19 salgınına karşı aldığı önlemler kapsamında ülke içinde serbest dolaşımı sınırlandırdı.

Hükümetin getirdiği ek tedbirler kapsamında, tıbbi ihtiyaç ve gerekli malzemelerin üretimi, tedariki ve satışı ile salgınla mücadele için yapılacak etkinlikler dışında kişilerin ve şahsi araçların 10.00-16.00 ile 20.00-06.00 saatlerinde dolaşımı yasaklandı.

Karar çerçevesinde ayrıca izin verilen saatlerde dışarıya en fazla 2 kişinin çıkabileceği ve aralarında 2 metrelik mesafe olması gerektiği belirtildi.

Cenazelere de sadece ölen kişinin en yakınlarının katılabileceği, yasağa uymayanların cezalandırılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, hükümetin yeni kararlarına sert tepki gösterirken, bu tarz kısıtlamaların sadece OHAL ilan edilmesi durumunda alınabileceğini savundu.

Belçika'da suç oranı düştü

Belçika'da son 24 saatte Kovid-19 bulaşanların sayısı 526 artarak 4 bin 269'a yükseldi, can kaybı da 34 artışla 122 oldu.

Ülke genelinde 256 kişi daha hastanelere kaldırılırken, hastanelerdeki toplam vaka sayısının 1859 olduğu bildirildi. Bu kişilerden 381'inin yoğun bakımda tedavi gördüğü, 410 kişinin de taburcu edildiği açıklandı.

Bu arada, tespit edilen vakaların yüzde 4'ünün sağlık personeli olduğu bildirildi.

Sadece spor yapmak, işe ve alışverişe gitmek için dışarı çıkmanın mümkün olduğu Belçika'da halk parklara akın ederken, yerel medyada çıkan haberlerde, polisin başkent Brüksel'de bir günde 300 kişiye ceza kestiği belirtildi.

Polisin piknik yapan, sosyal mesafeyi korumayan ya da güneşlenen kişilere 25 ila 500 avro ceza kestiği kaydedildi.

Öte yandan Flaman gazetesi de Tijd tarafından yapılan araştırma, Kovid-19 tedbirlerinin ardından ülke genelinde suç oranlarının yüzde 30 civarında düştüğünü ortaya koydu.

Dışişleri Bakanı Philipe Goffin, yaptığı açıklamada, Arjantin, Tunus ve Senegal'den yüzlerce Belçika vatandaşının tahliye sürecinin başladığını ve çalışmaların hafta boyu devam edeceğini söyledi.

Almanya'da da virüs bulaşanların sayısı düne göre 1500 artarak 30 bine, can kaybı ise 19 artarak 130'a çıktı.

Macaristan Çin'den maske, test kiti ve solunum cihazı tedarik etti

Macaristan'da virüs bulaşanların sayısı 187'ye, can kaybı ise 8'e yükseldi.

Başbakan Viktor Orban, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Çin'den 3 milyondan fazla maske, 100 bin test kiti, 86 solunum cihazı getirildiğini söyledi.

Vaka sayısının 204'e çıktığı Slovakya'da da Başbakan İgor Matovic, salgınla mücadele kapsamında marketler, temizlik ürünü satan yerler ve akaryakıt istasyonlarının pazar günü kapalı olacağını açıkladı.

Çekya'da virüs bulaşanların sayısı 1289'a yükselirken, Sağlık Bilgileri ve İstatistik Enstitüsü Başkanı Ladislav Dusek, mart sonuna kadar virüs bulaşan kişi sayısının 3 bine, nisan sonuna kadar ise 15 bine çıkacağının tahmin edildiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da virüs bulaşmış, durumu ciddi 19 hastanın tedavisi için ABD'den deneme aşamasındaki bir ilacın getirildiği bildirildi.

Avusturya'da can kaybı 25 oldu

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için alınan katı kararların nasıl şekilleneceğine dair açıklamayı cuma günü yapacaklarını kaydetti.

Alınan kararlara herkesin uyması gerektiğini ve polisin bu doğrultuda görevini yapmaya çalıştığını belirten Kurz, salgınla mücadelede sağlık çalışanı ve malzeme kapasitenin de genişletileceğini söyledi.

Kurz, bu çerçevede Çin ve Malezya gibi ülkelerden hızlı test kiti ve maske getirtileceği bilgisini paylaşarak, Çin'den 20 milyon maskenin getirileceğini ifade etti.

Ülkedeki günlük test kapasitesini 15 bine çıkartmaya çalıştıklarına dikkati çeken Kurz, dışarıdan getirtilecek hızlı test kitleriyle bu hedefin 100 bin olmasının planlandığını vurguladı.

Sağlık Bakanı Rudolf Anschober de ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 4 bin 742'ye, ölü sayısının ise 25'e yükseldiğini açıkladı.

Slovenya'da otomobil döşemesi yapan firma maske üretimine geçti

Yunanistan'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 495, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 19 olarak açıklandı.

Ülkede, halkın bir araya gelmesini engellenmek amacıyla bankalardaki gişe işlemlerine kısıtlamalar getirildi.

Yunanistan Bankacılar Birliğinin kararı çerçevesinde, gişelerden yapılan ödemelerle 400 avroya kadar para çekme, 1000 avroya kadar para yatırma işlemleri bankamatiklerden yapılabilecek.

Öte yandan bugüne kadar virüsün 442 kişiye bulaştığı ve 3 kişinin ölümüne neden olduğu Slovenya'da hükümet, acil durum paketi hazırladığını duyurdu.

Ülkede otomobil döşemesi üreten bir firma, maske imalatına geçerken, ülkedeki mühendisler de solunum cihazı üretmek için kolları sıvadı.

Hırvatistan'da virüs bulaşanların sayısı 361'e çıkarken, Sağlık Bakanı Vili Beros, ülkede Kovid-19 tanısı konanların yaş ortalamasının 49 olduğunu açıkladı.

Başbakan Andrej Plenkovic, düzenlediği basın toplantısında, dünyanın aynı anda "simetrik bir şok" yaşadığını söyleyerek, salgınla mücadele için yardım kampanyası başlatıldığını ve salgının etkilerini en aza indirmek için bir dizi ekonomik tedbir aldıklarını ifade etti.

Bulgaristan- Türkiye sınırındaki tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı

Bulgaristan ile Türkiye sınırının Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye geçmek için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruğun 40 kilometreyi aştığı bildirildi.

Bulgar Kızılhaç ekipleri, şoförlere yiyecek yardımında bulundu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Facebook hesabından yayımladığı mesajda, Türkiye'ye geçiş yapabilmek için uzun süredir bekleyen şoförlerin çektiği sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, hem Türk hem de Bulgar makamlarıyla bu konuyu görüştüklerini söyledi.

Bulgar-Türk İşadamları Odası üyeleri de salgınla mücadele için açılan "Şimdi Yardım Et" fonuna bağışta bulundu.

Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Matti Ahtisaari'nin (82) Kovid-19 testi pozitif çıktı. Üç gün önce eşi Eeva Ahtisaari'ye de Kovid-19 tanısı konmuştu.

Vaka sayıları ayrıca Polonya'da 774, Sırbistan'da 249, Bulgaristan'da 202, Bosna Hersek'te 150, Kuzey Makedonya'da 139, Arnavutluk'ta 123, Kosova'da ise 61 oldu. Polonya'daki can kaybı 9'a, Arnavutluk'taki 5'e, Sırbistan'da ise 3'e yükseldi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:48 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi         
09:23
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 22:21:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa'nın Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]