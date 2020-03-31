Avrupa'nın Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Avrupa'nın Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor
6 saat önce
Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisini azaltmak ve daha fazla yayılmasını engellemek için birçok Avrupa ülkesinin mücadelesi devam ediyor.
Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisini azaltmak ve daha fazla yayılmasını engellemek için birçok Avrupa ülkesinin mücadelesi devam ediyor. Birçok ülkede Avrupalılar sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalara riayet ediyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:16 Kaynak: AA
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