Avrupa'nın Kovid-19 mücadelesi devam ediyor - Son Dakika
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Avrupa'nın Kovid-19 mücadelesi devam ediyor

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, ülkeler ek tedbirler almayı sürdürüyor.

Avrupa'nın Kovid-19 mücadelesi devam ediyor, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, ülkeler ek tedbirler almayı sürdürüyor.

Almanya'nın, Çin'den 300 bin önlük ve 2 milyon maskeyi getirttiği bildirildi. Berlin eyalet yönetimi sözcüsü Melanie Reinsch, Çin'den gelen malzemenin Alman askerleri tarafından Leipzig Havalimanı'ndan Berlin'e taşındığını belirtti.

Reinsch, maske ve önlüklerin yarından itibaren hastanelere, muayenehanelere, yaşlı bakımevlerine, emniyet teşkilatına ve diğer kurumlara dağıtılacağını ifade etti.

Başkent Berlin'de, "Freundeskreis St. Philipp Neri" adlı Katolik inancına sahip grup, salgının yayılmaması için federal hükümet tarafından getirilen ibadethanelerde toplu dini ayinlerin düzenlenmesi yasağını mahkemeye taşıdı.

Alman basınında yer alan haberlerde, grubun Berlin İdare Mahkemesinden 50 kişiye kadar bir katılımcı sayısıyla dini ayinin düzenlenip düzenlenmemesinin incelenmesini istedi.

Grubun, ayinlere katılanların 1,5 metre mesafe bırakmasının yanında ayine katılanların isimlerini, adres ve iletişim bilgilerinin kayıt altına almayı taahhüt ettiği belirtildi.

Almanya'nın Thüringen eyaletinin Jena kentinde yarından itibaren marketlerde ve toplu taşıma araçlarında ağız ve burun bölgesini kapatma zorunluluğu başlayacak.

Jena Belediyesinden yapılan açıklamada, ağız ve burun bölgesinin atkı, örtü veya el yapımı maskelerle de kapatılabileceği ifade edildi.

Balkanlar'da da Kovid-19 mücadelesi devam ediyor

Sırbistan'da vaka sayısı 1624'e, ölü sayısı da 44'e yükseldi. Sağlık yetkililerinden Zoran Gojkovic, Sırbistan'da bulunan düzensiz göçmenlerde Kovid-19'a rastlamadıklarını ve göçmenlerin olduğu alanlarda sağlık görevlilerinin bulunduğunu söyledi.

OHAL ilan edilen Sırbistan'daki vatandaşların evcil hayvanlarını yerel saatle 08.00-10.00 arasında dışarı çıkarılabilecekleri belirtilirken, koronavirüsün Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesine de sıçradığı kaydedildi.

Hırvatistan'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1126'ya çıkarken, ölü sayısı da 12 olarak ifade edildi.

Slovenya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükselirken, vaka sayısı 1108 oldu. Hükümet Sözcüsü Jelko Kacin, dün 5 kişinin hastaneden taburcu edildiği ancak 98 yeni hastanın kabul edildiğini söyledi.

Bölgenin nüfus bakımından en küçük ülkesi Karadağ'da ise vaka sayısı 203'e yükselirken, ülkedeki tedbirlere uymayan 7 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Bosna Hersek'te de vaka sayısı 634, ölü sayısı da 21'e yükselirken, ülkede 30 kişinin iyileştiği belirtildi.

Öte yandan, Bosna Hersek'in, 1992'deki referandumla bağımsız bir devlet olmasının hemen ardından, 5 Nisan 1992'de Saraybosna'nın, Sırp birlikler tarafından kuşatılmasının yıl dönümünde, Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka, kuşatmada ilk kurbanların öldürüldüğü köprüdeki anıta çiçek bıraktı. Skaka ve beraberindeki heyetin sosyal mesafe ile maske ve eldiven takma kurallarına uyduğu gözlendi.

Diğer bazı Avrupa ülkelerinde ise vaka ve can kaybı sayıları şöyle:

"Avusturya 11 bin 850/204, Portekiz 11 bin 278/295, Polonya 3 bin 834/84, Kuzey Makedonya 483/17, Arnavutluk 361/20, Kosova 140/1"

Saraybosna, Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:14 Kaynak: AA

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