Avrupa'nın navigasyon uydu ağı Galileo arızalandı
7 saat önce
Avrupa Birliği navigasyon uydu sistemi Galileo yer sistemlerindeki teknik bir arıza nedeniyle dört gündür arıza veriyor. Konuya ilişkin açıklama Avrupa Küresel Navigasyon Sistemleri Ajansı'ndan (GSA) geldi.
Avrupa Birliği
navigasyon uydu sistemi Galileo yer sistemlerindeki teknik bir arıza nedeniyle dört gündür arıza veriyor. Konuya ilişkin açıklama Avrupa Küresel Navigasyon Sistemleri Ajansı'ndan (GSA) geldi.
24 uydu çalışmıyor
Pazartesi sabahı itibarı ile Galileo sistemindeki 26 uydudan 24'ü hala kullanım dışı durumda. GSA konuyla ilgili olarak detaylı bilgi paylaşmadı; ancak şimdilik GPS sinyallerinin zayıf olabileceği ve her yerde çekmeyebileceği belirtildi. Arıza ile ilgili bilinen tek şey ise uydulardan değil yer sistemlerinden kaynaklı olduğu.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:52
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