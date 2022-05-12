"Avrupa'nın RTÜK'leri" Türkiye'de toplanacak - Son Dakika

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Avrupa'daki RTÜK benzeri kurumları çatısı altında barındıran Avrupa Düzenleyici Kurullar Platformu (EPRA) toplantısına 12-14 Ekim'de Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Şahin, son iki yıldır Kovid-19 nedeniyle çevrim içi düzenlenen EPRA'nın uzun aradan sonra ilk kez Belçika'nın Anvers kentinde yüz yüze yapılan 55'inci toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Şahin, bir sonraki EPRA toplantısının ev sahipliğini 12-14 Ekim'de RTÜK'ün yapacağını belirtti.

Şahin, EPRA üyesi ülkelerin temsilcilerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını kaydederek "Sizleri Türkiye'de ağırlamak bizim için büyük şeref olacaktır." diye konuştu.

Anvers'teki 55. EPRA Toplantısına RTÜK Başkanı Şahin'in yanı sıra RTÜK üyeleri Deniz Güçer ve Okan Konuralp da katıldı.

Dijitalleşmenin getirdiği sorunlar ele alınacak

Şahin, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede de EPRA toplantısında önemli konuları ele aldıklarını, verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Özellikle son dönemde reklamcılık, sosyal medya ve dijital medya alanındaki gelişmelerin ele alındığını aktaran Şahin şöyle devam etti:

"Daha da önemlisi 47 ülkeden 55 otoriteyi bir araya getiren EPRA artık bundan sonra dijitalleşmeyle birlikte karşılaşılan sorunlarla ilgili neler yapılması gerektiğini de düşünmeye başladı ve ilgili otoritelerden bununla ilgili çalışmalar yapmasını bekliyor. Bu bizim için önemli. Ülkemizde yapılacak toplantılarda bunlar daha detaylı şekilde ele alınacak. 12-14 Ekim'de bütün Avrupa ülkelerinin otoritelerinin başkanlarını ve yöneticilerini ülkemizde ağırlayacağız."

Avrupa Konseyine üye ülkelerdeki görsel-işitsel medya alanını düzenleyen otoritelerin buluştuğu kapsamlı toplantıda, katılımcılar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

47 ülkeden 55 yetkili düzenleyici otoritenin üye olduğu EPRA'nın toplantısında dijitalleşme ve reklamcılık konuları ön plana çıktı.

Görüşmelerde ve toplantılarda karşılaştırmalı çalışma belgeleri, sunumlar, anketler ve araştırmalar yoluyla Avrupa'daki görsel-işitsel medya düzenlemeleri değerlendirildi.