Avrupa'nın tek Budist ülkesi Kalmukya
25 dakika önce
Budizim dünyadaki en yaygın beş dinden biri. Özellikle Asya'da.
Budizim dünyadaki en yaygın beş dinden biri. Özellikle Asya
'da. Tayland
, Myanmar
, Moğolistan
ve Kamboçya
, en çok Budist'in yaşadığı ülkeler. Avrupa
'da da pek çok kişi bu doğu yaşam felsefesinden etkilenmiş durumda. Fakat Avrupa'da bir Budist ülke olduğunu çok az kişi bilir. Euromaxx muhabiri Hendrik Welling Avrupa'nın en doğu köşesine giderek Budistleri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:01
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