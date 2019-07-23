Son Dakika Haberleri: Avrupa'nın tek Budist ülkesi Kalmukya
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Avrupa'nın tek Budist ülkesi Kalmukya

25 dakika önce

Budizim dünyadaki en yaygın beş dinden biri. Özellikle Asya'da.

Budizim dünyadaki en yaygın beş dinden biri. Özellikle Asya'da. Tayland, Myanmar, Moğolistan ve Kamboçya, en çok Budist'in yaşadığı ülkeler. Avrupa'da da pek çok kişi bu doğu yaşam felsefesinden etkilenmiş durumda. Fakat Avrupa'da bir Budist ülke olduğunu çok az kişi bilir. Euromaxx muhabiri Hendrik Welling Avrupa'nın en doğu köşesine giderek Budistleri ziyaret etti.
Avrupa'nın tek Budist ülkesi Kalmukya
Tayland, Avrupa, Asya, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:01 
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