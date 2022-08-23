Avrupa'nın yarısı kuraklık tehdidi altında - Son Dakika
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Avrupa'nın yarısı kuraklık tehdidi altında

23.08.2022 09:50
Avrupa'nın yarısı kuraklık tehdidi altında

Avrupa Kuraklık Gözlem Dairesi'nin ilgili raporuna göre, Avrupa'da yaşanan kuraklık kıtanın yüzde 47'sini etkiliyor.

Avrupa Kuraklık Gözlem Dairesi'nin ilgili raporuna göre, Avrupa'da yaşanan kuraklık kıtanın yüzde 47'sini etkiliyor. Yüzde 17'lik bir bölgede ise durum oldukça vahim.Uzmanlar tarafından hazırlanan bir rapor Avrupa'nın nerede ise yarısının kuraklık tehdidi alında olduğunu ortaya koydu. Avrupa Kuraklık Gözlem Dairesi'nin hazırladığı ilgili rapora göre, 10 Ağustos itibarıyla kıtanın yüzde 47'lik bölümü kuraklık tehlikesi altında. Avrupa'nın yüzde 17'lik kısmında ise söz konusu tehdidin çok ağır ve endişe verici boyutta olduğu bildirildi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na bağlı bir kurum olan Kuraklık Gözlem Dairesi, yaşanan kuraklığın tarımda pek çok ürünün hasadını son derece olumsuz etkilediğini; bunların içinde de en fazla etkilenenlerin mısır, soya fasulyesi ve ayçiçeği olduğunu aktardı.

Dairenin Pazartesi günü kamuoyu ile paylaştığı raporda, Avrupa'nın pek çok bölgesini sene başından bu yana etkisi altına alan kuraklığın, Ağustos ayı başından itibaren daha da ağırlaştığı ve kötüleştiği bildirildi. Buna sebep olarak, yağısların azalması ve Mayıs ayından bu yana yaşanan sıcak hava dalgaları gösteriliyor. Kuraklık nedeniyle ayrıca bir yandan nehirler kururken, diğer yandan enerji santrallerinde de aksaklıklar yaşandığı raporda yer aldı.

Kuraklıktan etkilenen Avrupa ülkeleri

Avrupa Kuraklık Gözlem Dairesi'nin raporuna göre, kuraklık tehlikesinin en fazla arttığı Avrupa ülkeleri, İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Romanya, Macaristan, Sırbistan'ın kuzeyi, Ukrayna, Moldova, İrlanda ve Birleşik Krallık. 2022 yılının henüz bahar aylarında kuraklık tehlikesi yaşayan İtalya'nın kuzeyi, Fransa'nın güneydoğusu ve Macaristan ile Romanya'daki bazı bölgelerde durumun daha da kritik bir hale geldiği söz konusu raporda vurgulanırken, özellikle Akdeniz'in batısında hava sıcaklığının Kasım ayına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörüsünde bulunuldu.

Son günlerde görülen yağışların Avrupa'nın bazı bölgelerindeki kuraklığı bir nebze azaltmış olabileceği de belirtilirken, bazı bölgelerde ise bu yağışlarla birlikte gelen fırtınaların, yağışların olumlu etkisini azaltan zararlara ve kayıplara yol açtığı bildirildi.

dpa/ ET,SÖ

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Kaynak: Deutsche Welle

Avrupa Birliği, Romanya, Fransa, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'nın yarısı kuraklık tehdidi altında - Son Dakika

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